Intelligenza artificiale a scuola, al via la sperimentazione. La ds di uno degli istituti coinvolti: “Docenti e alunni pronti” – INTERVISTA

Molto si è dibattuto in queste settimane della sperimentazione annunciata dal Ministro Valditara sull’intelligenza Artificiale in classe. Proprio oggi, ad esempio, Lucio Fontana, direttore del Corriere della Sera, risponde su questo tema a un lettore utilizzando parole di grande saggezza e richiamando il punto di vista di Paolo Benanti, massimo esperto di etica dell’intelligenza artificiale (algoretica, come la definisce papa Francesco) in Italia.

Della sperimentazione fortemente voluta dal Ministro e promossa in particolare dai consiglieri Vincenzo Vespri e Paolo Branchini, si sa in realtà piuttosto poco e solo in questi giorni sono trapelati sia alcuni dei nomi delle scuole che hanno classi impegnate nella sperimentazione che alcune informazioni sul disegno della ricerca che farà da guida al percorso.

Una delle scuole implicata è il Pertini di Lucca, istituto tecnico professionale che in questi anni, sotto la guida della dirigente Daniela Venturi, si è particolarmente distinto nell’innovazione didattica. Prima tra i fondatori e poi scuola polo regionale del movimento Avanguardie Educative, il Pertini ha realizzato progetti didattici sia nazionali che regionali che hanno impegnato i propri studenti a interagire con moltissimi altri ragazzi italiani su temi cruciali quali il debate (Progetto la forza del dialogo) e il Service Learning. Scuola Polo per la transizione digitale (avviso 84750), il Pertini ha coordinato e realizzato anche il progetto (Bando 84780) Digital & Changemaking learning che proprio in questi giorni giunge a conclusione.

In tutto questo l’istituto è stato scelto dall’USR Toscana come partner nella sperimentazione promossa direttamente dal Ministro, ovvero una sperimentazione riferita all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi di personalizzazione dei percorsi di apprendimento dei singoli studenti.

Per capirci di più abbiamo sentito la dirigente scolastica. Ecco le sue risposte.

Dirigente, una delle classi della scuola da lei diretta è stata scelta per entrare nella sperimentazione di cui ha parlato il ministro Valditara in questi giorni. Ci può dire come e da chi è stata contattata per far parte della ricerca?

Sono stata contattata dall’USR Toscana che nella nostra regione ha avuto l’incarico di selezionare scuole che da tempo sperimentano l’apprendimento mediato dalle tecnologie e che già nello scorso anno scolastico hanno riflettuto sull’introduzione della AI nella didattica e nell’organizzazione scolastica. Il Pertini in particolare, come polo formazione per l’avviso 84750, ha svolto un corso di formazione a livello di collegio docenti dal titolo La valutazione: dalla penna rossa e blu all’intelligenza artificiale e ha organizzato numerosi corsi di formazione e MOCC a livello nazionale sull’utilizzo della AI nella scuola sia a livello didattico (ovvero nell’interazione con gli studenti) che a livello di organizzazione e gestione dell’istituzione scolastica.

Quanto durerà la fase di sperimentazione?

La sperimentazione durerà due anni e in particolare al Pertini oltre ad una classe del corso Tecnico Grafica e Comunicazione, con la relativa classe parallela campione, l’utilizzo dell’AI sarà sperimentato anche nella prima quadriennale tecnico turistico della filiera 4+2.

E’ prevista una o più classi di controllo?

Sì, certo: per ogni classe della sperimentazione è prevista una classe di controllo che dovrà attuare la medesima programmazione, soprattutto sulle materie STEAM. Sono inoltre previste verifiche periodiche degli apprendimenti realizzate e gestite dall’INVALSI.

In che cosa consiste la sperimentazione? Ci può aiutare a capire come avverrà?

Gli studenti saranno affiancati nel loro studio in classe e a casa da un assistente virtuale che favorirà in questo modo una vera e propria personalizzazione dell’apprendimento. La ricerca cercherà di comprendere, tramite le classi di controllo, se questa nuova tecnologia e queste modalità di utilizzarla costituisce un valido aiuto per l’apprendimento di ognuno

Quanti saranno i docenti impegnati?

Nella ricerca saranno impegnati tutti i docenti delle materie STEAM, delle materie linguistiche e chiunque voglia cimentare in questa avventura. Al Pertini cercheremo comunque di attuare la sperimentazione a livello di tutto il consiglio di classe così da dare unitarietà al progetto. Inoltre abbiamo previsto di avere un coordinatore unico del progetto.

Che azioni di accompagnamento sono previste?

Sarà organizzata una sessione di formazione per i docenti che verranno affiancati durante la sperimentazione da esperti sull’utilizzo della AI in classe.

Lei dirige una scuola che come polo formativo per la transizione digitale si è molto spesa nella ricerca sull’innovazione didattica e ha realizzato importanti percorsi formativi sia per dirigenti scolastici che per docenti sull’intelligenza artificiale. Ora con questa sperimentazione potete cercare di mettere a sistema uno degli aspetti su cui avete condotto formazione per centinaia di docenti. Un percorso importante che vi vede impegnati in prima linea. Come crede reagiranno gli studenti e i docenti delle classi coinvolte?

Molti dei professori del Pertini hanno seguito le azioni di formazione organizzate dal Pertini come scuola polo a livello nazionale e gli studenti sperimentano da anni l’uso delle tecnologie come mediatori per il loro apprendimento visto che da 10 anni si lavora in questa direzione come scuola fondatrice delle avanguardie educative di Indire. Credo la proposta di sperimentare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale ci trovi pronti sia come insegnanti che come studenti. In particolare i nostri studenti sono consapevoli che il mondo del lavoro in cui entreranno al termine del percorso scolastico sta facendo grandi passi in avanti in questa direzione. Si tratta in realtà non solo di apprendere ad utilizzare tecnicamente i sistemi di intelligenza artificiale ma, soprattutto, come ha sottolineato anche l’Unesco pochi giorni fa nel corso della Digital learning week, di allenare due competenze chiave in questo campo: lo spirito critico e la capacità di porre le giuste domande.