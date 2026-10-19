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19.10.2026

Intelligenza artificiale a scuola, Valditara: “Italia all’avanguardia, già realizzate 156mila aule digitali”

Redazione
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Il ministro Giuseppe Valditara

L’Italia è all’avanguardia nell’Intelligenza Artificiale applicata alla scuola. Siamo fra i primi Paesi al mondo ad averne sperimentato l’utilizzo per potenziare la didattica e abbiamo una legge tra le più avanzate in Europa”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, all’inaugurazione di “Next Generation AI”, al Teatro alla Scala di Milano.

Il summit internazionale, promosso dal Ministero nell’ambito del Campus itinerante “Scuola Futura”, nasce dal dialogo con gli studenti, che attraverso le Consulte avevano chiesto di approfondire opportunità e prospettive dell’Intelligenza Artificiale.

“Abbiamo superato gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza: rispetto alle 100mila aule digitali previste, ne abbiamo realizzate 156mila, oltre a ottimila laboratori. Abbiamo destinato altri 100 milioni di euro all’insegnamento dell’AI, formato i docenti e introdotto nelle nuove linee guida sull’Educazione civica lo studio delle opportunità, dei rischi e delle implicazioni etiche di queste tecnologie. Già dalla Scuola primaria avviciniamo gli studenti al linguaggio dell’Intelligenza Artificiale”.

Ospitato tra Milano e Cernobbio, il summit coinvolge seimila studenti, 150 formatori e 50 start up, in rappresentanza di oltre 40 nazioni partecipanti. “L’AI può personalizzare la didattica e rafforzare le competenze STEM (Science, technology, engineering and mathematics, ndr). La nostra bussola è chiara: mettere sempre al centro l’intelligenza umana”, ha concluso Valditara.

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