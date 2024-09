Intelligenza artificiale a supporto dei docenti, Valditara: “Si inizia con Calabria e Lazio”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un’intervista a Rai Radio 1 ha parlato delle novità sull’intelligenza artificiale.

Ecco le sue parole: “L’intelligenza artificiale può dare un contributo molto interessante, sia per aiutare il docente nel costruire un percorso didattico adeguato a valorizzare al massimo i talenti dello studente, si anche per lo stesso studente per verificare i traguardi, modellare il proprio studio o recuperare. Partiamo subito con Calabria e Lazio a cui dopo si aggiungeranno Toscana e Lombardia”.

