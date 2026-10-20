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Docenti
20.10.2026

Intelligenza artificiale, Frassinetti al Next Gen AI 2026: “Formazione docenti centrale nella nostra strategia”

Redazione
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On. Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione del Governo Meloni

“La formazione dei docenti è al centro della nostra strategia per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nella scuola. Gli insegnanti devono poter contare su competenze solide per guidarne l’impiego didattico, valutarne i risultati e riconoscerne i rischi. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’insegnamento, favorire l’inclusione e la personalizzazione degli apprendimenti e rafforzare l’autonomia di pensiero degli studenti.

Abbiamo investito 100 milioni nella formazione per valorizzare il ruolo dei docenti in modo che siano sempre in grado di condurre i nostri ragazzi e le nostre ragazze verso una crescita umana e culturale” questo quanto dichiara il sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, intervenuta oggi a Cernobbio al Next Gen AI 2026, il secondo Summit internazionale sull’intelligenza artificiale nella scuola, organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Intelligenza artificialePaola Frassinetti

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