Intelligenza artificiale, monitoraggio del Ministero su quanto avviene nelle scuole; è c’è anche il sondaggio di Tecnica della Scuola-Indire

Intervenendo all’evento organizzato dal Garante per la protezione dei dati personali in occasione della Giornata europea della protezione dei dati personali, la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti (FdI) ha annunciato che il Ministero sta programmando l’inserimento nella piattaforma Unica una apposita sezione per rilevare le sperimentazioni dell’Intelligenza artificiale nelle scuole.

L’obiettivo sarebbe quello di individuare i risultati ottenuti ma anche le misure di sicurezza adottate.

“Il decreto – ha detto Frassinetti – nell’ambito del progetto in tema di Intelligenza artificiale nelle scuole, sarà il primo grande risultato applicativo in grado di valorizzazione e di monitorare, nel rispetto dei limiti posti dalla normativa europea, tipologie dei dati trattati, finalità del trattamento, modalità di accesso degli utenti, modelli documentali in materia di data protection, nonché l’adozione di specifiche linee guida sull’impiego dell’Intelligenza artificiale nelle attività didattiche da indirizzare alle Istituzioni scolastiche e ai rispettivi Responsabili della protezione dati al fine di garantire il monitoraggio da parte della Struttura centrale” .

E sul tema della Intelligenza artificiale c’è molto fermento dentro il Ministero che ha promosso il primo grande evento nazionale sull’intelligenza artificiale nel mondo della scuola in programma da venerdì 31 gennaio a lunedì 3 febbraio a Milano.

Per parte nostra, in collaborazione, con Indire abbiamo lanciato un sondaggio al quale possono partecipare tutti i docenti: l’indagine servirà ad avere una prima “fotografia” di quanto avviene oggi nelle scuole italiane in materia di Intelligenza artificiale.

