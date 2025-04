La Commissione europea presenta il piano sulla Intelligenza Artificiale

Presentato il piano sull’intelligenza artificiale (Ia) dalla Commissione europea che in tale guisa aspira a “diventare leader mondiale nel settore, per trasformare le forti industrie tradizionali europee e i suoi talenti eccezionali in potenti motori di innovazione e accelerazione dell’Ia”.

Il piano d’azione europeo per l’Ia si concentra su cinque punti:

costruire un’infrastruttura di dati e di elaborazione Ia su larga scala,

aumentare l’accesso a dati di grandi dimensioni e di alta qualità con la creazione di laboratori di dati,

sviluppare algoritmi e promuovere l’adozione dell’Ia nei settori strategici dell’Ue,

rafforzare le competenze e i talenti dell’Ia,

procedure per la semplificazione normativa.

Per quanto riguarda il rafforzamento delle “competenze e i talenti dell’Ia”, la Commissione “contribuirà a creare percorsi di migrazione legale per i lavoratori extracomunitari altamente qualificati nel settore dell’intelligenza artificiale e attrarre in Europa i migliori ricercatori ed esperti europei in materia di intelligenza artificiale”.

Il piano d’azione della Commissione europea sull’intelligenza artificiale “delinea le aree chiave in cui è necessario intensificare gli sforzi per fare dell’Europa un leader nel continente”.

Ciò significa, si dice a Bruxelles, un’economia più forte, innovazioni nell’assistenza sanitaria, nuovi posti di lavoro, aumento della produttività, migliori trasporti e istruzione, maggiore protezione contro le minacce informatiche e supporto nell’affrontare il cambiamento climatico.