Intelligenza artificiale: perché vederla come un’opportunità e non come un pericolo per la didattica?

Intelligenza artificiale: perché vederla come un’opportunità e non come un pericolo per...

L’intelligenza artificiale spesso non è vista come un’opportunità dai docenti e da chi lavora nella scuola, ma come qualcosa di pericoloso, di rischioso, da guardare in cagnesco: ma quali opportunità vantaggiose potrebbe offrire per la didattica? VAI AL CORSO

Cosa dovrebbero imparare i docenti?

Conoscere gli elementi chiave del dibattito normativo, etico e didattico sulla intelligenza artificiale

Esplorare potenzialità, limiti e rischi della intelligenza artificiale in ambito educativo

Conoscere ed utilizzare criticamente tool e strumenti specifici di intelligenza artificiale GPT

Si tratta di competenze afferenti a tutte e sei le aree del quadro DigiComp:

Area 1: Coinvolgimento e valorizzazione professionale

Usare le tecnologie digitali per la comunicazione organizzativa, la collaborazione e la crescita professionale;

Individuare, condividere e creare risorse educative digitali;

Gestire e organizzare l’utilizzo delle tecnologie digitali nei processi di insegnamento e apprendimento;

Utilizzare strumenti e strategie digitali per migliorare le pratiche di valutazione;

Utilizzare le tecnologie digitali per favorire una maggiore inclusione, personalizzazione e coinvolgimento attivo degli studenti;

Aiutare gli studenti ad utilizzare in modo creativo e responsabile le tecnologie digitali per attività riguardanti l’informazione, la comunicazione, la creazione di contenuti, il benessere personale e la risoluzione dei problemi.

Il corso

Su questi argomenti il corso Intelligenza artificiale nella didattica: dalla teoria alla pratica, a partire dal 14 luglio, a cura di Ivano Stella, in collaborazione con Casco Learning, e Aluisi Tosolini.

Il percorso ha l’obiettivo di fornire concretamente e direttamente l’opportunità di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale generativa nella propria attività professionale. In premessa uno sguardo all’attualissimo dibatto su potenzialità e rischi etici della Intelligenza artificiale a partire dal percorso intrapreso dall’Unione Europea per regolamentare per legge l’uso dell’Intelligenza Artificiale con l’AI act.

