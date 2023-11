Intelligenza artificiale, professore italiano personalità dell’anno in Irlanda: “lavoriamo per ridurre al minimo gli errori umani”

Ha sconfitto 500 candidati ed ha conquistato la palma di personalità dell’anno per l’intelligenza artificiale in Irlanda. Si chiama Luca Longo ed è un professore italiano di 42 anni che insegna da quando aveva 27 anni alla Technological University di Dublino. Il classico cervello in fuga visto che il prof, laureato in informatica a Varese, non ha più fatto ritorno in Italia dopo aver vinto una borsa di studio al Trinity College. Come spiega il ‘Corriere della Sera’ il prof. Longo è ricercatore, insegna in classe e indaga sull’intelligenza artificiale, tema del momento. Non si tratta del primo riconoscimento visto che Longo ne aveva già conquistati due, nel 2016 e nel 2021. Allora era stato nominato “National Teaching Hero”. Il premio di AI Person of the year è stato conferito da AI Ireland, un’organizzazione no-profit che si occupa di intelligenza artificiale.

Al Corriere Luca Longo ha spiegato che nel laboratorio di Dublino si lavora per far comprendere come funziona l’intelligenza artificiale. In particolare Longo ha affermato di lavorare sulla carica cognitiva delle persone e di creare tecnologie interattive per ridurre al minimo gli errori umani e migliorare la produttività. Un impegno che potrebbe servire ad alcuni mestieri “critici” come piloti o chirurghi. “La tecnologia non può e non deve fermarsi, ma bisogna utilizzarla al meglio, in modo etico. Non c’è ragione di spaventarsi”.