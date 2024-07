Kumon Italia: un’opportunità unica per il settore educativo a Roma e Milano

La metodologia Kumon, sviluppata oltre 60 anni fa in Giappone, è riconosciuta a livello globale come una delle migliori nel settore educativo e come il primo franchising educativo al mondo. Con oltre 4 milioni di studenti e più di 25.000 centri in 62 paesi, Kumon continua a crescere grazie al suo approccio unico nel mondo all’apprendimento. In Italia, il franchising Kumon è in espansione, con particolare attenzione alle città di Milano e Roma, offrendo un’opportunità unica per gli imprenditori che desiderano entrare nel settore dell’educazione.

La metodologia Kumon: un approccio individualizzato all’apprendimento

Il metodo Kumon si distingue per il suo approccio individualizzato all’apprendimento, dove ogni studente lavora al proprio ritmo. Questo permette di adattare il materiale didattico alle esigenze specifiche di ciascun alunno, promuovendo un progresso costante e personalizzato. I programmi Kumon (Kumon Matematica e Kumon English) utilizzano un materiale didattico esclusivo, strutturato in modo progressivo, che consente agli studenti di sviluppare competenze solide e di comprendere a fondo i concetti prima di passare al livello successivo.

Uno degli obiettivi principali del metodo Kumon è sviluppare l’autonomia degli studenti. Attraverso esercizi progettati per essere svolti in modo indipendente, gli alunni imparano a gestire il proprio apprendimento, migliorando la loro capacità di risolvere problemi e prendere decisioni. Contrariamente ai metodi tradizionali, che spesso pongono l’insegnante al centro dell’insegnamento, Kumon pone lo studente al centro, con orientatori formati per guidare e motivare gli studenti piuttosto che semplicemente trasmettere conoscenze.

Un franchising educativo con formazione continua e integrazione della tecnologia

Gli orientatori Kumon ricevono una formazione continua, che comprende due settimane di formazione iniziale, corsi di perfezionamento e seminari. Questo garantisce che siano sempre aggiornati sui migliori metodi didattici e possano offrire un supporto efficace agli studenti. Inoltre, con il lancio dell’applicazione KUMON CONNECT, i programmi Kumon sono stati digitalizzati, consentendo un accesso più ampio alla metodologia e rinforzando le competenze digitali degli studenti, mantenendo al contempo l’importanza della scrittura a mano attraverso l’uso di una penna digitale (la scrittura a mano rappresenta una parte fondamentale nel processo di apprendimento di questa metodologia).

Espansione a Roma e Milano: un’opportunità interessante per chi abbia il desiderio di aprire un’attività educativa

Kumon Italia sta attualmente espandendo la sua presenza nelle principali città italiane con almeno 200.000 abitanti, con un focus particolare su Milano e Roma. Questo progetto di espansione rappresenta un’opportunità unica per le persone che abbiano intenzione di intraprendere un’attività con una vocazione educativa. Kumon cerca candidati con una formazione universitaria, una chiara vocazione educativa, in possesso di un livello medio d’inglese e con una mentalità imprenditoriale. Questi orientatori-affiliati avranno l’opportunità di aprire e gestire il proprio centro Kumon, contribuendo così allo sviluppo educativo della comunità locale.

Supporto completo e incentivi finanziari per i nuovi affiliati

I nuovi affiliati riceveranno un supporto completo, che include una formazione iniziale di due settimane, in inglese, e una formazione continua durante tutta la durata del contratto di franchising. Kumon fornisce anche un coordinatore dedicato per assistere nella gestione del centro e nell’orientamento degli studenti. Inoltre, il franchising Kumon richiede un basso investimento iniziale e offre aiuti a fondo perduto significativi per l’affitto dei locali e la creazione dell’immagine esterna del centro, rendendo l’opportunità ancora più attraente per chi desidera entrare nel settore educativo.

Contributo alla comunità locale

Aprire un centro Kumon a Milano o Roma, o in un’altra città italiana, significa contribuire al miglioramento dell’istruzione locale. I centri Kumon offrono un modello di apprendimento che sviluppa le capacità individuali degli studenti, preparandoli meglio per il futuro. La metodologia giapponese Kumon rappresenta un’opportunità unica per gli imprenditori educativi di Milano e Roma. Con i suoi punti di forza nell’apprendimento individualizzato, nel materiale didattico di alta qualità e nello sviluppo dell’autonomia degli studenti, Kumon è destinato a diventare un pilastro dell’istruzione nelle principali città italiane.

Come Partecipare all’Espansione di Kumon in Italia Attualmente è possibile aprire un centro educativo Kumon a Roma, Milano e nelle principali città italiane. Se ti appassiona il settore dell’educazione e vorresti lavorare in proprio, gestendo la tua attività con un metodo di apprendimento unico, richiedi informazioni e iscriviti a una delle prossime Sessioni Informative in programma. Kumon offre un’opportunità straordinaria per fare la differenza nell’educazione locale e per costruire un futuro migliore per i giovani studenti.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO