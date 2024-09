Intelligenza artificiale, Valditara parla di come impiegarla per combattere la dispersione, ma ribadisce la centralità del ruolo dei docenti

Intelligenza artificiale, Valditara parla di come impiegarla per combattere la dispersione, ma...

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha partecipato alla 79ª Settimana di Alto Livello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, focalizzandosi su digitalizzazione, Intelligenza Artificiale (IA) e innovazione nel campo educativo.

Il Ministro ha messo in guardia da un uso eccessivo della tecnologia nei cicli educativi inferiori, come la scuola primaria e dell’infanzia, ritenendolo dannoso per lo sviluppo cognitivo, ma ha anche promosso l’uso dell’IA per personalizzare l’istruzione e contrastare l’ abbandono scolastico.

Valditara ha anche colto l’occasione per segnalare che nelle scuole italiane si stanno avviando progetti per studenti con disabilità, mirati a creare contenuti inclusivi.

Valditara ha poi affrontato la questione delle competenze necessarie per l’apprendimento permanente nell’era dell’IA. Il Ministro ha denunciato il paradosso dell’attuale mercato del lavoro: mentre i giovani faticano a trovare lavoro, molte aziende non riescono a reperire personale qualificato.



Valditara ci ha tenuto a sottolineare che, nonostante l’enorme potenziale dell’IA, gli insegnanti continuano a rivestire un ruolo centrale ed ineliminabile.

In conclusione, il Ministro ha evidenziato l’importanza della cooperazione internazionale, specialmente con i Paesi africani, e ha sottolineato la necessità di una stretta collaborazione tra imprese digitali e responsabilità delle politiche educative.