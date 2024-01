Inventiamo una banconota, al via il concorso di Banca d’Italia e MIM: adesioni entro il 30 gennaio

Inventiamo una banconota, al via il concorso di Banca d’Italia e MIM:...

La Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione e del merito bandiscono anche per l’anno scolastico 2023/24 il Premio “Inventiamo una banconota”, rivolto agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado.

Gli studenti, insieme ai loro insegnanti, dovranno realizzare un bozzetto di una banconota “immaginaria”.

Il tema previsto per l’edizione di quest’anno è “Misurare la realtà”. L’obiettivo è promuovere l’importanza del conoscere con esattezza e precisione: conto, dunque sono. Il riferimento è rivolto alle misurazioni nella vita quotidiana: banconote, depositi, redditi, ricchezze. La riflessione prosegue con maggiore dettaglio sugli argomenti specifici di

ogni grado di istruzione, così come indicati nella sezione Tematiche da sviluppare e caratteristiche tecniche.

Gli Istituti scolastici dovranno inviare via e-mail la scheda di iscrizione, all’indirizzo: [email protected] entro e non oltre il 30 gennaio 2024. La trasmissione degli elaborati via web dovrà avvenire entro le ore 17:00 del 27 febbraio 2024.

Tutte le informazioni utili alla partecipazione sono contenute nel Bando.