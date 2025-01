“Io rispetto gli animali”, un concorso di LAV e MIM per l’educazione civica

L’inserimento della tutela degli animali all’articolo 9 della Costituzione italiana dal 2022 è per molti insegnanti uno spunto interessante per affrontare in una chiave inedita l’Educazione Civica, riscontrando una crescita del coinvolgimento da parte degli alunni. Il concorso “Io rispetto gli animali” è una occasione per parlare di questi temi, un momento formativo da non perdere per i futuri cittadini.

Sono aperte fino al 31 marzo le iscrizioni alla quinta edizione. Il concorso è rivolto alle classi di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado e premia i migliori gruppi di disegni sul tema del rispetto e della tutela di tutti gli animali, a prescindere dalla specie.

Ogni alunno deve realizzare un disegno individuale, che sarà valutato insieme agli altri della sua classe considerati in un tutto coerente.

La scorsa edizione ha registrato la partecipazione di 1.030 classi e 18.500 alunni da tutta Italia.

Il rispetto degli animali, oltre al suo valore intrinseco, ha un’importanza chiave nello sviluppo della personalità di alunni e alunne e lavorare attraverso il disegno stimola le classi a porsi interrogativi e domande sulla loro relazione con gli esseri di altre specie in un momento più che mai delicato per l’equilibrio del nostro pianeta.

Si può partecipare all’edizione di quest’anno registrando le classi e facendo pervenire gli elaborati entro il 31 marzo 2025. Il montepremi complessivo è di 4.000 euro in buoni acquisto, che sarà ripartito tra le migliori cinque classi di ciascuna categoria (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado) che si aggiudicheranno un buono da 250 euro ciascuna e i tre Istituti che parteciperanno con più alunni, che otterranno un buono da 500 euro ciascuno.

Tutte le informazioni per partecipare e il modulo di iscrizione online sono a questa pagina.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO