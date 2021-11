Ioleggoperché: più di 1 scuola su 3 iscritta all’edizione 2021. Doniamo un libro alle scuole

Dopo l’ultima edizione record con 3.410.023 gli alunni coinvolti, 20.388 le scuole iscritte, pari al 35% delle scuole italiane, e 2.743 le librerie aderenti che ha portato nelle biblioteche scolastiche 1 milione e 400mila libri nuovi in cinque anni, l’edizione di quest’anno, dal 20 al 28 novembre 2021, è realizzata in sinergia con l’Associazione Italiana Editori (AIE), il sostegno del Ministero per la Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e del Centro per il Libro e la Lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il patrocinio dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri.

Si conferma inoltre la collaborazione con l’Associazione Librai Italiani (ALI), il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL) e l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), il supporto di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, il contributo di Pirelli e il sostegno di Lega Serie A, Lega Serie B, Mediafriends e Rai per il Sociale.

Oggi l’annuncio ufficiale in presenza e con il coinvolgimento del Ministro della Cultura Dario Franceschini, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il Sottosegretario all’Editoria Giuseppe Moles, il presidente del Centro per il Libro e il presidente di AIE Ricardo Franco Levi.

Tema di quest’anno: “Ripartire dai libri” per contrastare la povertà educativa e consentire alle biblioteche scolastiche di arricchirsi di nuovi volumi.

Il Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini ha sottolineato il compiacimento “per i numeri straordinari raggiunti da #ioleggoperché per quanto è cresciuta e per quanto crescerà. Un aumento costante che per una volta incrocia quello del mercato del libro. Leggere è un modo straordinario di viaggiare. Il modo più giusto per farlo è arricchire le biblioteche scolastiche: durante la pandemia abbiamo approvato una norma che ha consentito di erogare alle biblioteche di pubblica lettura 60 milioni di euro”.

Secondo l’indagine condotta dall’Ufficio Studi AIE su 2.600 scuole (su un totale di 13.000), si è evidenziato una significativa crescita dell’impatto di #ioleggoperchè sulle biblioteche scolastiche italiane, in particolare in tempo di Covid-19. La ricerca ha messo in luce sia l’azione incisiva del progetto sulla promozione della lettura tra gli studenti già dall’infanzia, sia l’arricchimento delle biblioteche scolastiche con libri nuovi. Tuttavia, viene pure precisato, si sono riscontrate due forti criticità: la mancata destinazione di fondi per l’acquisto di nuovi libri nel 2020 per quasi l’82% delle scuole intervistate e la temporanea trasformazione in aule delle biblioteche scolastiche in ben 1 caso su 5 per garantire un maggior distanziamento tra gli studenti.

Anche il ministro Patrizio Bianchi è intervenuto, spiegando che il patrimonio “delle nostre biblioteche scolastiche deve continuare a essere valorizzato e arricchito. Anche quest’anno “#ioleggoperché” ha dato un fortissimo impulso per raggiungere questo obiettivo, consentendo di mantenere vivi i luoghi in cui il sapere, la conoscenza e le parole si diffondono grazie ai libri. Una biblioteca in una scuola è come un pozzo d’acqua da cui si attingono risorse essenziali per nutrire la mente. È un’opportunità per tutte le studentesse e gli studenti di avvicinarsi e lasciarsi coinvolgere da letture che aprono lo sguardo su mondi sconosciuti e servono a dare risposte ai temi più diversi, dalla scienza al senso più profondo dell’essere. Una biblioteca in una scuola è un presidio di democrazia, tutti vi possono accedere, senza distinzione e tutti si possono arricchire. Per questo è importante continuare a sostenere le biblioteche scolastiche”.

In contiguità temporale con #ioleggoperché anche l’iniziativa “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”. Rivolta alle scuole di ogni ordine e grado in Italia e alle scuole italiane all’estero, la campagna si svolgerà dal 15 al 20 novembre 2021 in un ideale passaggio di testimone. Libriamoci invita a organizzare iniziative di lettura a voce alta originali e coinvolgenti.

A supporto un nuovo spot dell’iniziativa: “Per volare servono le ali, per giocare servono gli amici, e per crescere servono i libri!“, di cui si faranno portatrici nei loro spazi sociali le quattro maggiori emittenti televisive: RAI, Mediaset, La7 e Sky. #ioleggoperché avrà come radio ufficiale, RaiRadio2.

Inoltre saranno diversi i personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, gli autori a promuovere la campagna di donazioni, invitando tutti i cittadini ad andare il libreria: “vai in libreria e dona un libro alle scuole dal 20 al 28 novembre”, utilizzando gli hashtag @ioleggoperche #ioleggoperché e #ripartiamodailibri.

Anche negli stadi si torna a promuovere la campagna di #ioleggoperché, grazie ai messaggi video e social dei giocatori della Lega Serie B e al supporto delle squadredella Lega Serie A.

E ancora con “Leggere per costruire il futuro”, la SIAE mette a disposizione 10 buoni acquisto da 1.000 euro ciascuno, da spendere in libri da destinare alle biblioteche scolastiche, alle scuole che racconteranno con creatività il concetto di come leggere ci aiuti a comprendere e disegnare il mondo che ci aspetta; lo possono fare attraverso contenuti digitali, installazioni artistiche, videoclip, allestimenti in vetrina o altre modalità creative.

In ogni caso, la partecipazione delle scuole presenta numeri in costante e continua crescita: 20.388 scuole registrate – di cui 8.083 dell’infanzia, 7.680 delle primarie, 3.454 delle secondarie di primo grado e 1.171 delle secondarie di secondo grado -, per un numero complessivo di 171. 361 classi e 3.410.023 studenti.

La distribuzione geografica delle adesioni, come da tradizione, ha segnato una omogeneità tra nord, centro e sud e isole dello Stivale: Nord Ovest 26%, Nord Est 21%, Centro 21%, Sud 22%, Isole 10%.

Tra le regioni che spiccano per partecipazione, oltre alla Lombardia che si conferma la più attiva, si segnalano Emilia, Veneto, Piemonte, Lazio, Sicilia, Campania e Puglia.

La partecipazione delle librerie è straordinaria con 2.743 punti vendita aderenti (rispetto alle 2.577 dell’anno scorso). Sulla piattaforma on line www.ioleggoperche.it i gemellaggi attivati tra scuole iscritte e librerie aderenti sono ben 52.507. Anche quest’anno sarà possibile l’acquisto da remoto.

Infine, domenica 28 novembre, dopo la chiusura delle donazioni del pubblico, gli editori aderenti all’iniziativa raccoglieranno con il contributo editori 100.000 libri da destinare alle biblioteche e che verranno ritirati dalle scuole, sempre in libreria a marzo 2022.

#ioleggoperché è una iniziativa di AIE –Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero della Cultura – Direzione generale Biblioteche e Diritto d’Autore, dal Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, con l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Librai Italiani (ALI), il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), con il supporto di SIAE – Società Italiana Autori ed Editori, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il contributo di Pirelli e con il sostegno di Lega Serie A, Lega Serie B, Mediafriends e Rai per il Sociale.

Per saperne di più: www.ioleggoperche.it