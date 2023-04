Iscrizione elenchi aggiuntivi prima fascia GPS: le nostre FAQ

D) Chi può richiedere l’iscrizione negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS?

R) I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione o la specializzazione sul sostegno o in uno dei metodi Montessori, Agazzi, Pizzigoni entro il 30 giugno 2023.



D) Chi ha conseguito il titolo di abilitazione all’estero può iscriversi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS?

R) SI, purché il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno sia considerato valido nel Paese di origine e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.



D) L’aspirante già inserito nella seconda fascia GPS che ha conseguito l’abilitazione dopo il 30 giugno 2022 iscrivendosi negli elenchi aggiuntivi di prima fascia può cambiare provincia e scuole?

R) No, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all’atto di presentazione della domanda nel 2022 .



D) L’aspirante collocato in altra GPS che ha conseguito altra abilitazione dopo il 30 giugno 2022 iscrivendosi negli elenchi aggiuntivi di prima fascia può cambiare provincia e scuole?

R) No, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all’atto di presentazione della domanda nel 2022.



D) L’aspirante non inserito in alcuna GPS che chiede di essere inserito negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, può scegliere la provincia e le scuole?

R) Sì. L’aspirante non inserito in alcuna GPS, può scegliere la provincia e un massimo di 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia.



D) L’aspirante non inserito in alcuna GPS , in possesso di due abilitazioni che chiede di essere inserito negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, può scegliere due province e altrettante scuole?

R) No. L’aspirante può scegliere una sola provincia e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.



D) Come sono graduati gli aspiranti già inseriti nelle GPS di seconda fascia, o che hanno conseguito altra abilitazione e che chiedono di essere iscritti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS?

R) Gli aspiranti già inseriti nelle GPS di seconda fascia o che hanno conseguito altra abilitazione sono graduati con il punteggio spettante in relazione ai titoli conseguiti entro il 31 maggio del 2022.



D) Gli aspiranti che non sono inseriti in alcuna graduatoria GPS come saranno graduati?

R) Gli aspiranti che non sono inseriti in alcuna graduatoria GPS, saranno graduati in relazione ai titoli posseduti alla data del 31 maggio 2022.



D) Gli aspiranti inseriti in seconda fascia dopo aver fatta domanda per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia, devono fare domanda per essere cancellati dalla seconda fascia?

R) No. Il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie d’istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.



D) Gli aspiranti che acquisiscono il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2023, possono fare domanda?

R) Sì. Possono fare domanda condizionata al conseguimento del titolo entro il 30 giugno e sciogliere la riserva con domanda entro il 4 luglio 2023.



D) Qual è la procedura per iscriversi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS?

R) Per accedere alla compilazione della domanda occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico d’identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.



D) Gli aspiranti non iscritti in alcuna graduatoria GPS possono chiedere scuole di diversa provincia?

R) No. Gli aspiranti possono chiedere una sola provincia e scegliere 20 scuole della stessa provincia.

D) Gli aspiranti che hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno, devono presentare il relativo attestato?

R) No. gli aspiranti non devono presentare attestati, ma solo dichiarazioni.



D) Nel caso di aspiranti che hanno conseguito il titolo all’estero riconosciuto in Italia cosa devono dichiarare ?

R) Oltre a dichiarare il possesso del titolo nella dichiarazione devono indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo.



D) Se il titolo non fosse stato ancora riconosciuto in Italia, l’aspirante cosa deve dichiarare?

R) L’aspirante oltre all’avere conseguito il titolo deve dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione della domanda d’inserimento per essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.



D) Se un aspirante è inserito in una graduatoria GPS e vuole cambiare provincia può chiedere la cancellazione da una provincia per iscriversi in un’altra provincia?

R) Assolutamente no.



D) Entro quale data ci si può iscrivere negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia?

R) Le funzioni telematiche per l’apertura delle istanze saranno disponibili nel periodo compreso tra il 12 aprile 2023 (h. 9,00) e il 27 aprile 2023 (h. 14,00).