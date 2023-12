Iscrizione scuola 2024/25, quando si potranno inviare le domande

Genitori e studenti sono in attesa ormai da giorni della circolare sulle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2024/25. Come avevamo già annunciato, quest’anno il Ministero dell’Istruzione e del Merito è in netto ritardo rispetto agli anni passati, in cui la pubblicazione avveniva nel mese di novembre.

Secondo quanto ci risulta non è neanche ancora stata illustrata ai sindacati la bozza di circolare.

Il ritardo è quasi certamente legato alle lungaggini relative all’approvazione del D.M. sulla sperimentazione della filiera tecnico-professionale “4+2”, sul quale il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) si è espresso il 4 novembre scorso. A questo si aggiungono le altre due novità che dovrebbero entrare in vigore dal prossimo anno scolastico: il Liceo Made in Italy e la riforma dell’istruzione tecnica e professionale prevista dal PNRR.

Il Sole 24 ore riporta che comunque le domande si presenteranno a partire dal 9 o 10 gennaio 2024, quindi in linea con gli scorsi anni scolastici.

Iscrizioni on-line

Non dovrebbero cambiare le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione alle classi prime dalla primaria alla secondaria di II grado.

Come gli altri anni dovrebbero dunque avvenire tramite il portale Iscrizioni on-line, al quale sarà possibile acedere tramite una delle identità elettoniche tra SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Per inoltrare la domanda sarà necessario conoscere il codice scuola, cioè il codice meccanografico della scuola o del Centro di Formazione Professionale (CFP) prescelto.

Si può trovare il codice della scuola o del CFP attraverso il sito web Scuola in Chiaro.