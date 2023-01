Iscrizioni 2023/24, si può tenere in sospeso una domanda? E dopo l’inoltro si può modificare?

Iscrizioni 2023/24, si può tenere in sospeso una domanda? E dopo l’inoltro...

Dalle ore 8 di lunedì 9 gennaio 2023 le famiglie potranno procedere alla compilazione e inoltro della domanda di iscrizione al prossimo anno scolastico 2023/24.

La procedura si svolge on-line, per le classi prime dalla primaria alla secondaria di II grado.

La funzione per l’abilitazione al sistema www.istruzione.it/iscrizionionline/ da parte delle famiglie è già disponibile. Si accede utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Il termine ultimo è fissato alle ore 20 del 30 gennaio.

Si può tenere in sospeso una domanda iniziata e non conclusa?

Sì, si può interrompere la compilazione, salvare e non inoltrare la domanda. Solo cliccando sul pulsante “Inoltra” si concluderà la procedura e la domanda di iscrizione verrà trasmessa alla scuola destinataria dell’iscrizione e resa visibile alla scuola di partenza.

Si può modificare una domanda già inoltrata?

No. Per modificare una domanda già inoltrata occorre che la scuola a cui è stata inviata la restituisca alla famiglia mettendola a disposizione sul portale “Iscrizioni on line”. La restituzione della domanda deve essere richiesta entro i termini di presentazione (30 gennaio 2023). Una volta modificata la domanda, bisogna procedere con un nuovo inoltro.