Iscrizioni a.s. 2023/24, domande dal 9 al 30 gennaio 2023 [NOTA e ALLEGATI]

Come avevamo anticipato, le iscrizioni all’a.s. 2023/24 dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio

2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.

La conferma è arrivata con la nota del 30 novembre, che disciplina appunto le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024.

Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. La modalità telematica riguarda anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.

Invece, le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica.

La funzione per l’abilitazione al sistema www.istruzione.it/iscrizionionline/ da parte delle famiglie sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. Si accede utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Sono invece escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:

alle sezioni della scuola dell’infanzia;

alle scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;

alla terza classe dei percorsi dell’istruzione tecnica – indirizzo Trasporti e Logistica, percorso sperimentale Conduzione del mezzo navale / Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE);

al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;

ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;

agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.

