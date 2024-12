Iscrizioni 2025/26, “Orientarsi” è la nuova sezione di UNICA per supportare famiglie e studenti nella scelta della scuola

Iscrizioni 2025/26, “Orientarsi” è la nuova sezione di UNICA per supportare famiglie...

Famiglie e studenti sono impegnati in questo periodo con la scelta della scuola per il prossimo anno scolastico si avvicina.

Apriranno infatti l’8 gennaio le iscrizioni all’a.s. 2025/26. Il termine ultimo per effettuare la scelta è fissato al 31 gennaio 2025.

A supporto di studenti e famiglie, il Ministero ha predisposto, nell’ambito della piaffaforma Unica, la pagina “Orientarsi“, dove è possibile esplorare tutti i percorsi di studio e consultare i dati disponibili per una scelta consapevole.

Orientarsi è divisa in sezioni: scuola primaria, scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado.

Per quanto riguarda quest’ultima, sono presenti i diversi percorsi:

Licei

Istituti tecnici

Istituti professionali

IeFP triennali

IeFP quadriennali

Liceo del Made in Italy

Filiera tecnologico-professionale 4+2.

Ci sono poi degli approfondimenti in particolare su Filiera tecnologico-professionale 4+2 e Liceo del Made in Italy.

Da questa pagina è anche possibile collegarsi al sito Iscrizioni on-line, dal quale effettuare l’invio della domanda nei termini previsti.

C’è anche il collegamento diretto a Scuola in chiaro, lo strumento di ricerca che aiuta studenti e famiglie a trovare la scuola più adatta alle proprie esigenze, racchiudendo in un unico punto tutte le informazioni utili sulle istituzioni scolastiche. Scuola in Chiaro permette la ricerca, l’approfondimento dettagliato e il confronto delle scuole, statali e paritarie, presenti sul territorio italiano.

Infine, è disponibile il seguente materiale informativo:

LA NOTA MIM