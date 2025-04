Rilevazione Osservatorio Scuola Digitale, i dati saranno visibili su Scuola in Chiaro per le prossime iscrizioni: termine 28 aprile 2025

Rilevazione Osservatorio Scuola Digitale, i dati saranno visibili su Scuola in Chiaro...

Il 28 aprile prossimo chiuderà la Rilevazione “Osservatorio Scuola Digitale”, avviata il 17 febbraio scorso.

In seguito alle richieste di assistenza ricevute, il MIM ha fornito alcune indicazioni operative:

Il questionario è disponibile sulla piattaforma SIDI, seguendo il percorso: Applicazioni SIDI > Rilevazioni > Osservatorio Scuola Digitale .

. Le istruzioni per la compilazione possono essere consultate su SIDI > Documenti e Manuali > Rilevazione Osservatorio Scuola Digitale .

. Il questionario sarà considerato completato solo dopo aver premuto il tasto “Invia” . Tale operazione può essere eseguita esclusivamente dal Dirigente scolastico e, una volta inviato, non sarà più possibile apportare modifiche fino alla prossima rilevazione.

È possibile visualizzare un'anteprima del questionario seguendo il percorso: Acquisisci rilevazione > Visualizza > Esporta in PDF .

. Tramite la funzione Esporta rilevazione, disponibile nella Home della Rilevazione, è possibile scaricare il file con i dati dell’anno precedente, utile per facilitare la compilazione del nuovo questionario.

Inoltre, il Ministero ha precisato che la scuola ha la facoltà di assegnare la compilazione del questionario a personale diverso dal Dirigente scolastico e dal DSGA (già profilati dall’Amministrazione centrale), utilizzando l’applicativo Gestione utenze del SIDI. Il percorso da seguire è: SIDI > Gestione utenze > Gestione utenze SIDI > Profilatura > Scelta profilo (selezionare Amministratore DSGA o Amministratore DS) > da elenco > scuola statale > codice meccanografico > (selezionare il nominativo) > Applicazione (selezionare Osservatorio Scuola Digitale) e confermare.

Il MIM sottolinea l’importanza della partecipazione alla rilevazione, poiché le informazioni raccolte saranno pubblicate su “Scuola in Chiaro”, nella sezione Servizi e attività, riguardanti:

Dotazione tecnologica e digitale per la didattica

Punti di connettività

Strumentazione delle aule (lavagne e monitor interattivi)

Dispositivi disponibili (computer e tablet)

Ambienti di apprendimento.

Se il questionario non viene compilato, tali informazioni risulteranno mancanti o non aggiornate, rendendole indisponibili per le famiglie al momento dell’iscrizione.

