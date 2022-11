Iscrizioni a.s. 2023/24, in arrivo la circolare: domande dal 9 al 30 gennaio 2023 (da confermare)

Iscrizioni a.s. 2023/24, in arrivo la circolare: domande dal 9 al 30...

Nella giornata di oggi, 21 novembre, si è svolto l’incontro di informativa sindacale concernente la nota sulle iscrizioni alle scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo per l’a.s. 2023/24.

Secondo le anticipazioni riportate dall’Associazione Nazionale Presidi (ANP), le iscrizioni potranno effettuarsi dal 9 al 30 gennaio 2023. La modalità sarà sempre telematica, ad eccezione per la scuola dell’infanzia, le istituzioni scolastiche delle province di Trento e Bolzano, i percorsi di istruzione per adulti e altri istituti a norma speciale, per i quali resta il modulo cartaceo.

La circolare conterrà alcune novità legate all’introduzione dell’attività motoria in IV e V della scuola primaria e all’attivazione dei percorsi a indirizzo musicale.

Per quanto concerne la procedura nello specifico, la nota per l’a.s. 2023/24 conterrà anche:

la possibilità per le famiglie di ottenere supporto dalle scuole qualora non riescano a trovare una scuola in cui iscrivere i propri figli, o perché non sono stati accolti nella scuola prescelta, o perché non sono in grado autonomamente di verificare la disponibilità di ulteriori sedi l’ampliamento delle informazioni sull’istruzione parentale la possibilità per le famiglie di seguire tramite l’App IO l’iter dell’istanza di iscrizione la facoltà per le famiglie degli studenti della scuola secondaria di secondo grado di fare richiesta di “Io Studio – la carta dello studente”.

Per quanto riguarda la carta dello studente, l’Amministrazione ha comunicato che nella modulistica messa a disposizione delle scuole saranno presenti due flag da attivare: il primo per avviare la richiesta; il secondo per prendere visione dell’informativa sulla Privacy.

In merito invece alla gestione delle iscrizioni in eccedenza e del supporto da garantire agli studenti e alle loro famiglie, l’Amministrazione ha concordato sulla necessità di coinvolgere in modo sistematico gli uffici territoriali poiché in possesso dei dati reali sull’andamento delle iscrizioni.