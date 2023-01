Iscrizioni a.s. 2023/24, si parte! Domande dalle ore 9 del 9 gennaio alle ore 20 del 30

Dalle ore 9 di oggi, lunedì 9 gennaio, e fino alle ore 20 del 30 gennaio si potranno presentare le domande di iscrizione all’a.s. 2023/24.

Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. La modalità telematica riguarda anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.

Invece, le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica.

Si accede al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Sono invece escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative: