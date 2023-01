Iscrizioni a.s. 2023/24: cosa serve per inviare la domanda a partire dal 9 gennaio

Iscrizioni a.s. 2023/24: cosa serve per inviare la domanda a partire dal...

Alle ore 9 di lunedì 9 gennaio apriranno le funzioni per le famiglie per inoltrare le domande di iscrizione per il prossimo anno scolastico. La modalità è on-line per le scuole primarie, secondarie di I e secondarie di II grado, mentre resta cartacea per le scuole dell’infanzia.

Per arrivare pronti all’appuntamento del 9 gennaio, è necessario avere una delle seguenti identità digitali:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) CIE (Carta di identità elettronica) eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Altro elemento essenziale è il codice scuola: infatti, per completare la domanda di iscrizione occorre conoscere il codice meccanografico della scuola o del Centro di Formazione Professionale (CFP) prescelto. Si può trovare questo dato attraverso il portale Scuola in Chiaro. Il codice è composto da dieci caratteri di cui i primi due indicano la provincia della scuola.

E se non si ha un accesso ad internet o una casella di posta elettronica?

Le famiglie possono prendere contatto con la scuola destinataria della domanda d’iscrizione, oppure con la scuola di attuale frequenza del figlio. Queste scuole provvederanno a inserire le domande per conto delle famiglie che ne facciano richiesta a partire dal 9 gennaio.

Si ricorda che il termine ultimo per l’inoltro dell’istanza è il 30 gennaio, alle ore 20.