Iscrizioni alle scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2025/2026

Dal 8 gennaio 2025 (ore 8:00) al 31 gennaio 2025 (ore 20:00), i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale di soggetti minorenni hanno il dovere di iscrivere i propri figli alle scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo d’istruzione in base all’età. La scelta della scuola può essere effettuata attraverso il servizio “Scuola in Chiaro” disponibile sulla piattaforma ufficiale https://unica.istruzione.gov.it.

Scuola dell’infanzia

Possono essere iscritti alle sezioni della scuola dell’infanzia i bambini di età compresa tra tre e cinque anni, purché compiano il terzo anno entro il 31 dicembre 2025. L’iscrizione deve avvenire compilando in modalità cartacea la scheda A allegata e presentandola direttamente all’istituto scolastico prescelto.

Iscrizione anticipata

A richiesta dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, possono essere iscritti i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2026. L’ammissione alla frequenza anticipata è subordinata a:

Disponibilità di posti;

Esaurimento delle eventuali liste d’attesa;

Disponibilità di locali adeguati;

Valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei docenti.

Scelta dell’orario

All’atto della compilazione della scheda A, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono scegliere:

Orario ordinario: 40 ore settimanali;

40 ore settimanali; Orario ridotto: 25 ore settimanali (solo mattino);

25 ore settimanali (solo mattino); Orario prolungato: fino a 50 ore settimanali.

Modalità d’iscrizione

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono iscrivere i propri figli presentando la domanda a un’unica scuola. Nel caso in cui la domanda non possa essere accolta, sarà compito della scuola comunicare tempestivamente e per iscritto agli interessati l’impossibilità di accoglimento, specificandone le motivazioni. Tale comunicazione dovrà avvenire con la massima urgenza per consentire alla famiglia di procedere con l’iscrizione presso un altro istituto scolastico.

Scuola primaria

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti, trattandosi di scuola dell’obbligo, a iscrivere i propri figli che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2025. L’iscrizione deve essere effettuata nella scuola prescelta tra l’8 e il 31 gennaio 2025, utilizzando esclusivamente la pagina dedicata alle iscrizioni online disponibile all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni).

Iscrizione anticipata

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2026. Tale decisione dovrebbe essere presa tenendo conto delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia precedentemente frequentate dai bambini.

Scelta dell’orario

All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie scelte rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che è così definito: 30 ore o 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato).

Scuola secondaria di primo grado

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si esegue attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni). dalle ore 8:00 dell’8 gennaio 2025 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2025.

Scelta dell’orario

All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie scelte rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che è così definito: 30 ore o 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato.)

Scuola secondaria di secondo grado

Possono essere iscritti alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2025/2026. La domanda è presentata a una sola scuola, ed è consentito di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti. L’iscrizione è effettuata in modalità on line accedendo alla Piattaforma (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) dalle ore 8:00 dell’8 gennaio 2025 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2025.

Scelta dei percorsi di studio

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno dei percorsi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.