Iscrizioni online scuola superiore: solo 42 famiglie su 100 si sono fidate dei consigli orientativi dei docenti nel 2022/2023

Il mese di gennaio è quello in cui si aprono le iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025. Come abbiamo più volte ricordato, lo scorso 12 dicembre il Ministero ha pubblicato l’attesa circolare sulle iscrizioni.

Le domande di iscrizione alle classi prime potranno essere presentate dal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024, quindi in un periodo successivo a quello previsto nelle scorse annate, in cui le iscrizioni chiudevano a fine gennaio.

Iscrizioni scuola, i dati degli anni passati sui consigli dei docenti alle famiglie

Il quotidiano La Repubblica ha sollevato una questione: quanto le famiglie si fidano e seguono il consiglio orientativo dei docenti? Secondo alcuni dati messi a disposizione delle famiglie sulla piattaforma Scuola in chiaro, il parere degli insegnanti viene un po’ snobbato dai genitori.

Nel 2022/2023, ultimo dato disponibile, soltanto 42 ragazzini su cento di terza media hanno proseguito gli studi secondo quanto consigliato dai propri docenti. Nel corso del 2021/2022 la percentuale era del 61%, la maggior parte. E qualche anno ancora indietro, nel 2017/2018 la quota di genitori che si affidava ai professori dei propri figli era ancora più alta: il 69%.

Iscrizioni scuola, cosa cambia quest’anno?

Quest’anno cambia anche la modalità per inoltrare la domanda, che non avverrà più tramite il portale Iscrizioni on-line, ma dovrà essere effettuata all’interno della nuova piattaforma UNICA, raggiungibile all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it, punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero.

All’interno della piattaforma è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni on line, con tutte le informazioni utili per la procedura (“Iscrizioni”).

Sono inoltre presenti specifiche sezioni per accompagnare le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di primo grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo (“Il tuo percorso”) in relazione alle competenze e aspirazioni (“E-Portfolio” e “Docente tutor”), nonché all’offerta formativa (“Guida alla scelta”) e agli sbocchi professionali del territorio di riferimento (“Statistiche su istruzione e lavoro”).