Iscrizioni online 2025/2026 degli studenti, la domanda inoltrata non può essere annullata. Ecco cosa fare se si vuole cambiare scuola.

Siamo in piena fase iscrizioni scolastiche per l’anno scolastico 2025/2026. Le iscrizioni telematiche per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione potranno essere effettuate, tramite la piattaforma “Unica” dal 21 gennaio 2025 alle ore 8:00 fino al 10 febbraio 2025 alle ore 20:00. Ricordiamo una cosa molto importante per gli utenti che devono iscrivere i propri figli al primo anno della scuola primaria, al primo anno della scuola secondaria di I grado oppure al primo anno della scuola secondaria di II grado, una volta inoltrata la domanda verso la scuola di iscrizione scelta, non sarà possibile annullare l’istanza per inviarla in una nuova sede preferita.

Video tutorial iscrizioni

Domanda inoltrata non può essere modificata

È però importante fare molta attenzione ad inoltrare la domanda di iscrizione. Infatti la domanda, una volta inoltrata, non può essere annullata, modificata e inoltrata nuovamente ad altra scuola o anche alla stessa scuola. Se dovesse essere necessario apportare delle modifiche, la famiglia deve contattare la scuola destinataria della domanda che potrà restituirla sempre attraverso la piattaforma “Unica” sezione delle “Iscrizioni on line”. Quindi per modificare una domanda già inoltrata occorre che la scuola a cui è stata inviata la restituisca alla famiglia mettendola a disposizione sul portale “Iscrizioni on line”. La restituzione della domanda deve essere richiesta entro i termini di presentazione (10 febbraio 2025). Una volta modificata la domanda si protrà procedere con un nuovo inoltro.