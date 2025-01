Iscrizioni scuola 2025/26, i vaccini sono obbligatori? Quali adempimenti per le istituzioni scolastiche?

In vista dell’apertura delle iscrizioni al prossimo anno scolastico (dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025), riepiloghiamo quali sono gli obblighi delle famiglie in tema di vaccini e i relativi adempimenti da parte delle scuole.

Obbligo vaccinale

Il paragrafo 2.1 della circolare sulle iscrizioni richiama i dirigenti scolastici, per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali, sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2025, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.

Anche per l’anno scolastico 2025/2026 non risultano dunque modifiche rispetto agli anni scorsi; pertanto, i genitori non sono tenuti a presentare il certificato vaccinale al momento dell’iscrizione.

Vaccini obbligatori

Per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite le vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-poliomielitica;

b) anti-difterica;

c) anti-tetanica;

d) anti-epatite B;

e) anti-pertosse;

f) anti-Haemophilus influenzae tipo b.

g) anti-morbillo;

h) anti-rosolia;

i) anti-parotite;

l) anti-varicella.

Ai sensi dell’art. 3 bis Legge 119/2017 “per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione [di cui sopra] nei termini previsti comporta la

decadenza dell’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione […] nei termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.”

Adempimenti per le scuole

Riepiloghiamo di seguito adempimenti e tempistiche da rispettare: