Iscrizioni scuola, come si verifica l’assolvimento dell’obbligo di istruzione

Nella nota del 30 novembre, dedicata alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, il MIM dedica un paragrafo anche all’obbligo di istruzione – modalità e verifica dell’assolvimento.

L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni e si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;

di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà; sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato , fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa;

, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa; istruzione parentale. In questo caso, gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, inviando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno.

Cosa devono fare le scuole

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.

Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale.

Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti.