Iscrizioni scuola. Flc Cgil chiede proroga della scadenza al 4 febbraio

Come abbiamo anticipato più volte, la scadenza delle iscrizioni all’anno scolastico 2022-2023 sarà domani 28 gennaio 2022.

Ricordiamo che le iscrizioni on line riguardano solo gli alunni che vanno alle classi prime (della scuola primaria e secondaria). Per gli alunni già iscritti a classi diverse dalla prima non occorre effettuare alcuna iscrizione.

Per gli alunni della scuola dell’infanzia, la modalità resta cartacea. La scadenza è la medesima, il 28 gennaio.

Richiesta di proroga

Ma è di qualche ora fa la richiesta di proroga da parte del sindacato Flc Cgil, che in comunicato riferisce:

La FLC CGIL, con una lettera del Segretario Generale Francesco Sinopoli, ha chiesto ufficialmente la proroga dei termini per le iscrizioni dal 28 gennaio al 4 febbraio 2022, viste le difficoltà delle famiglie di produrre le domande, a causa dell’emergenza pandemica in atto e dei tempi ristretti per presentare l’istanza.

Risulta infatti, soprattutto in alcuni territori, che le criticità sanitarie abbiano impedito a tante famiglie prive di strumentazione informatica di usufruire del supporto offerto dalle scuole, compromettendo la possibilità di portare a termine le procedure di iscrizione.