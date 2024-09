Israele, mezzo milione di studenti a casa nelle prime settimane di lezione

Un avvio, una ripresa delle attività didattiche assai tormentata per i giovani israeliani che, a seguito di chiusure coattive degli istituti scolastici locali per scioperi durati oltre una settimana, si sono ritrovati tra le mura domestiche. Già la presenza sul territorio di un conflitto ancora in corso – i cui margini di risoluzione diplomatica sembrano assai distanti (così come si sta riducendo la pazienza dei cittadini israeliani) – ha comportato chiusure e la migrazione della didattica in etere nelle regioni settentrionali site al confine con il Libano, ora gli scioperi paralizzano un sistema scolastico già in crisi, prima di tutto finanziaria.

Difatti, l’indirizzo dei fondi pubblici alla difesa ha comportato un calo di qualità nell’erogazione dei servizi assistenziali di base, tra cui quelli educativi come la scuola: i docenti, difatti, scendono in piazza non solo per reclamare una retribuzione pari alle aspettative, ma soprattutto per ricevere le minime tutele riconoscibili da un normale e funzionale sistema di welfare. A seguito delle proteste, oltre mezzo milione di studenti israeliani non ha potuto prendere parte, come consuetudine, alla prima settimana di lezione, decisiva per ambientarsi ed affrontare il nuovo anno scolastico che si prospetta. Valutiamo le ragioni di tali proteste e la reazione dell’opinione pubblica e della politica interna.

Numeri e disagi

Oltre due milioni di bambini hanno iniziato un nuovo anno scolastico domenica mattina, mentre un altro mezzo milione è rimasto a casa, con le aule chiuse a causa di uno sciopero degli insegnanti. Le intense trattative dell’ultimo minuto tra il Ministero dell’Istruzione e la Secondary Schools Teachers Association sabato sera non sono riuscite a raggiungere una svolta in una disputa di lunga data su salari e contratti di lavoro, portando il sindacato ad andare avanti con uno sciopero promesso che è stato annunciato ufficialmente due giovedì fa. “Circa mezzo milione di studenti dal 10° al 12° anno” sono interessati dallo sciopero, ha confermato il Ministero dell’Istruzione al The Times of Israel domenica mattina. Circa 514.000 studenti sono iscritti alle scuole superiori per il prossimo anno scolastico e 335.000 alle scuole medie, secondo le statistiche del Ministero.

In totale, 2.558.000 studenti aderiscono al sistema scolastico, di cui 535.000 bambini all’asilo e all’asilo nido statale. Un totale di 1,174 milioni è iscritto alla scuola elementare. Quando le scuole hanno riaperto domenica mattina, circa 179.300 giovani studenti hanno iniziato la prima elementare. All’altra estremità del sistema, ci sono 144.000 studenti iscritti al 12° anno quest’anno, il loro ultimo anno. Circa 526.000 studenti sono iscritti al percorso educativo ultra-ortodosso gestito dallo stato e 530.000 al percorso arabo, ha affermato il Ministero. In totale, il sistema supporta 5.743 scuole, 22.000 asili e 5.533 asili nido, con un budget per l’anno scolastico 2024-25 di 83,6 miliardi di NIS (23 miliardi di dollari). Lo sciopero degli insegnanti ha avuto un impatto sulle classi 10-12 in tutto il paese, sebbene siano state escluse le istituzioni dedicate agli studenti con bisogni educativi speciali. Anche alcune classi del 9° anno sono state colpite in alcune scuole, a discrezione dei presidi.

Relazioni con il conflitto

Lo sciopero non è stato in vigore in alcune aree del nord e del sud del paese, a causa del conflitto in corso nella Striscia di Gaza e della spirale di violenza con Hezbollah in Libano. La minaccia di attacchi missilistici da Gaza rimane, mentre Hezbollah ha effettuato attacchi missilistici e con droni quasi quotidiani da ottobre, quando è iniziata l’escalation. Il sindacato degli insegnanti ha affermato che non ci sarebbe stato nessuno sciopero a Merhavim, Ofakim, Netivot, Ein Habesor, Sha’ar Hanegev, Shikma e Sderot, tutti nel sud, così come a Majdal Shams, Kabir e Nofei Golan nel nord. I genitori accompagnano i loro figli il primo giorno di scuola a Katzrin, sulle alture del Golan, il 1° settembre 2024. Nel nord, le Forze di difesa israeliane e le squadre di risposta alla sicurezza locale hanno sorvegliato i punti di prelievo degli scuolabus e le istituzioni stesse.

L’IDF ha anche aumentato il territorio coperto dalle sue unità di difesa aerea per proteggere le aree tra le comunità in cui viaggiano gli scuolabus. Le difese aeree di solito attaccano un ordigno in arrivo solo se si determina che si sta dirigendo verso un’area urbana. Le autorità hanno anche allestito più piccoli rifugi antiaerei pubblici nel nord. Tuttavia, l’emittente pubblica Kan ha riferito che molti genitori hanno affermato che non avrebbero mandato i loro figli a scuola perché ritengono che le misure non siano sufficienti. Nel frattempo, circa 17.000 studenti in età scolare sono tra le decine di migliaia di persone che rimangono sfollate dalle loro case vicino al confine con il Libano. Continueranno a frequentare le scuole locali esistenti o gli istituti pop-up vicino agli appartamenti in affitto, all’hotel o alla casa dei parenti dove alloggiano da ottobre.