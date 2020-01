La barbarie: Trump minaccia di colpire i siti culturali in Iran

Tra gli altri siti culturali iraniani, otto sarebbero quelli archeologici situati in tre aree geografiche nel sud-est della provincia di Fars: Firuzabad, Bishapur e Sarvestan. Le strutture fortificate, i palazzi e i piani urbanistici risalgono ai tempi più antichi e recenti dell’Impero Sassanico.

Tra questi siti ci sono: Shahr-i Sokhta, che significa “Città bruciata”, si trova all’incrocio delle rotte commerciali dell’età del bronzo che attraversano l’altopiano iraniano. I resti della città di mattoni crudi rappresentano la nascita delle prime società complesse nell’Iran orientale.

e poi:

Soltaniyeh

Il mausoleo di Oljaytu fu costruito nel 1302-12 nella città di Soltaniyeh, capitale della dinastia Ilkhanid, fondata dai mongoli. Soltaniyeh è uno degli esempi eccezionali delle realizzazioni dell’architettura persiana e un monumento chiave nello sviluppo della sua architettura islamica. È il primo esempio esistente di cupola a doppio guscio in Iran.

Shushtar

Il Shushtar, sistema idraulico storico, inscritto come un capolavoro di genio creativo, si può far risalire a Dario il Grande nel V secolo a.C. Il anale Gargar è ancora in uso e fornisce acqua alla città di Shushtar attraverso una serie di gallerie che forniscono acqua ai mulini.