La cessione del quinto direttamente a casa tua

Credion, agente in attività finanziaria di Prestitalia S.p.A., società che ha avviato nel corso degli ultimi mesi un importante progetto di digitalizzazione dei processi, può offrire alla propria clientela l’opportunità di richiedere la cessione del quinto comodamente da casa. Da oggi, infatti, grazie all’introduzione della firma digitale puoi sottoscrivere la documentazione contrattuale direttamente da PC o smartphone comodamente da casa, in sicurezza e piena riservatezza. Trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze non è mai stato così facile: qualunque sia la tua esigenza, tramite la nostra consulenza potrai realizzare con serenità i tuoi progetti e quelli della tua famiglia.

Chiedi subito un preventivo personalizzato e gratuito cliccando il link sottostante:

CLICCA QUI PER UNA CONSULENZA GRATUITA

Credion srl, presenta una grande novità ai suoi clienti: in risposta alle norme di sicurezza a causa del COVID-19, ecco che viene introdotta la firma digitale ed il riconoscimento a distanza, per poter gestire e portare a termine le pratiche di cessione del quinto anche da casa. Il cliente può ora scegliere come gestire la prassi burocratica, se a distanza o meno, durante tutto l’iter della pratica. Ci sono 3 possibilità di scelta:

L’intera procedura viene gestita a distanza L’intera procedura avviene in agenzia Il cliente sceglie di effettuare il riconoscimento in agenzia e la firma digitale da casa.

Firma digitale e riconoscimento a distanza, quali vantaggi?

Credion srl è una realtà in continua digitalizzazione, presente online e in tutti i canali social. La firma digitale ed il riconoscimento da remoto sono un ulteriore passo verso un’informatizzazione sempre più completa, che ora sfocia anche nei processi di finanziamento. Con l’introduzione di questo strumento da parte di Prestitalia, società di cui Credion è agente in attività finanziaria, il contratto di finanziamento può essere gestito totalmente a distanza. Il risultato ottenuto è una velocizzazione delle tempistiche , un azzeramento delle distanze e una procedura nettamente semplificata. Nonostante ciò, il vecchio iter in agenzia è sempre disponibile per tutti i meno abili con gli strumenti online o chi continua a preferire un rapporto vis-à-vis.

Oltre l’efficienza del servizio, questa novità va a salvaguardare in primo luogo la sicurezza dei clienti più anziani e non, che potranno essere finanziati in totale sicurezza senza dover uscire da casa.

Che cos’è il riconoscimento a distanza?

Il riconoscimento a distanza, o da remoto, non è altro che l’identificazione di un cliente tramite webcam insieme ad un operatore della Credion srl, che verificherà la veridicità delle informazioni e l’identità del soggetto richiedente.

CLICCA QUI PER UNA CONSULENZA GRATUITA

Che cos’è la firma digitale?

La Firma Digitale è l’equivalente informatico di una tradizionale firma su carta. Ha le seguenti caratteristiche:

Autenticità : garantisce l’identità del sottoscrittore

: garantisce l’identità del sottoscrittore Integrità : assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione

: assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione Validità legale: attribuisce piena validità legale al documento firmato

L’utilizzo della Firma Digitale garantisce la conformità alle normative legali fornendo la validità e l’autenticità di un documento digitale e l’identità del firmatario. La firma digitale online può fornire una prova dell’origine, dell’ora, dell’identità e dello stato di un documento digitale. Una firma conferma che i dati provengono dal firmatario e non sono stati manomessi.

Credion s.r.l. (Agenti monomandatari di Prestitalia s.p.a. Gruppo Intesa Sanpaolo) Tel. – Whatsapp: 346/7566022 [email protected]

PUBBLIREDAZIONALE