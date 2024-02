La Fisica va a teatro: show di Schettini al Metropolitan di Catania

Vincenzo Schettini, docente di fisica e titolare del canale web “La Fisica che ci piace”, dalle aule scolastiche e dalla didattica a distanza, con le sue lezioni online, è passato, con triplo salto, direttamente sul palcoscenico del teatro; e, dopo avere girato alcuni arene italiane, approda al Metropolitan di Catania, uno dei locali più importanti della città etnea e a ridosso della Villa Bellini, balzata alle cronache negli scorsi giorni.

Il suo show è previsto per il prossimo 22 febbraio alle ore 21, allorché le sue lezioni si trasformeranno in un numero simile a quello portato in scena dai mattatori, i grandi attori dell’Ottocento che hanno fatto la storia del teatro italiano, più dei registi e dei commediografi.

Titolo della pièce: “La fisica che ci piace – La lezione show”, già in tournée nei teatri delle principali città della penisola e che si protrarrà fino a fine maggio.

Nel cartellone, che invita il pubblico a comprare il biglietto, la pubblicità declama che il docente ha oltre un milione di follower su Instagram e Tik Tok e oltre 100 milioni di visualizzazioni su Youtube, risultando così il prof di Fisica più seguito e amato d’Italia, considerato pure che avrebbe fatto infiammare di passione per la fisica persone di ogni età.

Sempre nell’annuncio, si dice che il palcoscenico catanese, quello che già attori di fama mondiale hanno calcato con successo, si trasformerà in una grande aula scolastica, dove gli spettatori diventano nuovamente allievi, in una lezione affascinante e originale, tra esperimenti di fisica e suggestioni varie che questa materia può esercitare.

Garantiscono gli sponsor che Schettini partirà da argomenti come equilibrio, moti, energia, forza, meccanica quantistica, relatività fino ad arrivare alla fisica del futuro, usando un vocabolario accessibile a tutti in modo da offrire l’opportunità di scoperchiare come funziona il mondo intorno a noi, coinvolgendo il pubblico sul palco in un’esperienza unica e immersiva.

Ha dichiarato il prof-attore-showman che è soddisfattissimo di questa esperienza teatrale, da quando nel 2017 ha deciso di postare il suo primo video che è diventato virale, perché la fisica, raccontata con talento, facezia, epicità e arte teatrale può davvero diventare uno spettacolo, come lui l’ha fatta diventare.

Dunque, avvertenza ai docenti della stessa materia, ma anche agli altri prof di ogni disciplina: non è vero che la cultura annoia gli alunni e show di discipline si possono realizzare anche in classe; e se con una materia è stato possibile mettere su uno spettacolo, grazie a un docente, altrettanto si può fare con altri insegnamenti e senza bisogno di corsi di recitazione o altro. O forse sì? Magari prevedendo aggiornamenti ad hoc.