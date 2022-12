La legge di bilancio è in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il primo gennaio

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre la legge 197 del 29 dicembre 2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.

Il provvedimento è stato pubblicato in tempi record anche per consentirne l’entrata in vigore al 1° gennaio e per evitare quindi l’esercizio provvisorio.

Le misure che riguardano la scuola sono rimaste quelle contenute nel testo approvato dalla Camera in quanto al Senato non sono state apportate modifiche.

Nei prossimi giorni proporremo alcuni approfondimenti sui temi di maggiore interesse per docenti e Ata.