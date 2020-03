La Lombardia proroga al 15 aprile la riapertura delle scuole

La Regione Lombardia ha posticipato l’apertura delle scuole a dopo Pasqua e questa decisone potrebbe pure essere presa anche da altre regioni.

al 15 aprile

Dunque dal previsto 3 aprile, stando alle norme in vigore, nella regione più colpita dalla pandemia del Covid-19, si tornerà sui banchi il 15 aprile. La notizia è del Corriere della Sera, che aggiunge pure: è ovvio che una ulteriore proroga non è solo possibile ma anche altamente probabile.

Non solo, ma appare quasi certo che l’idea di procedere per proroghe brevi e omogenee per tutte le restrizioni sta riprendendo corpo.

Anche la Regione Piemonte

Anche il presidente del Piemonte, Alberto Cirio ha fatto sapere che si sta orientando ad allungare la chiusura fino al 15 aprile. Servirebbe a non creare confusione innanzitutto visto il susseguirsi delle misure e delle ordinanza.

In ogni caso, il Ministero e il Governo dovrebbero cercare di dare date certe in modo che le scuole possano organizzarsi e non solo con la didattica a distanza ma anche con tutti quegli strumenti di cui dispongono per venire incontto alle esigenze degli studenti e dei prof che chiedono certezze.

Fino al 3 maggio?

“Sapere l’orizzonte di chiusura è importante soprattutto per definire i contorni del nuovo esame di Stato che per quest’anno sarà comunque alleggerito. E al momento si sta valutando comunque il prolungamento fino al 3 maggio come periodo minimo di chiusura”.