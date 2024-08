La lotta ai “diplomifici”: cosa spinge genitori e figli a pagare per un diploma?

L’Italia sta affrontando una sfida significativa nel settore dell’istruzione, con particolare riferimento ai cosiddetti “diplomifici“, istituti scolastici privati che sono stati al centro di recenti controversie. Il termine “diplomifici” si riferisce a scuole che, secondo le indagini, hanno emesso diplomi senza garantire un’istruzione adeguata, spesso violando le normative vigenti.

Recentemente, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha preso una posizione ferma contro questa pratica, avviando un piano straordinario di vigilanza che ha portato alla luce numerose irregolarità. Tra queste, si segnalano la presenza di personale docente non qualificato, la mancanza di laboratori adeguati e di attrezzature essenziali per i corsi professionalizzanti, come ad esempio cucine per gli istituti alberghieri, e la non conformità agli orari di insegnamento previsti dai programmi di studio.

Le indagini hanno coinvolto 70 scuole paritarie di secondo grado in regioni come Campania, Lazio e Sicilia, e per 47 di queste è stata avviata la procedura di revoca della parità scolastica. Questo significa che tali istituti potrebbero perdere il riconoscimento ufficiale che li equipara alle scuole pubbliche, con gravi conseguenze per gli studenti e le famiglie coinvolte.

Il Ministro Valditara ha dichiarato che non ci sarà tolleranza per chi non rispetta la legge e ha ribadito l’impegno del Ministero nell’assicurare standard di qualità elevati per tutti gli studenti, indipendentemente dal tipo di scuola frequentata. Questa posizione riflette un impegno verso l’equità e la qualità nell’istruzione, elementi fondamentali per il futuro del Paese.

L’analisi dell’ex dirigente Anna Maria De Luca

Anna Maria De Luca, per anni dirigente scolastica e giornalista, a Primapaginanews ha fatto un’analisi molto approfondita del problema dei diplomifici, sollevando due domande fondamentali..

La prima domanda riguarda le ragioni che spingono un ragazzo a iscriversi a un diplomificio, nonostante il sistema scolastico offra vari supporti per gli studenti più fragili. Una possibile risposta è la pressione dei genitori che desiderano vedere il proprio figlio diplomato, indipendentemente dal suo interesse o impegno nello studio. Questo può derivare dalla convinzione che pagare per un diploma sia meno faticoso che convincere il proprio figlio a studiare seriamente.

La seconda domanda riguarda il messaggio che questo comportamento trasmette ai figli. Se i genitori evitano ai figli la fatica dello studio pagando per un diploma, il messaggio implicito è che non è necessario impegnarsi per ottenere risultati. Questo atteggiamento può essere problematico, soprattutto quando il Ministero dell’Istruzione avverte che alcune scuole non soddisfano i requisiti per far parte del sistema di istruzione italiano, e i genitori rispondono con ricorsi legali anziché accettare la situazione.