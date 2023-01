La maestra è in malattia e la supplente non viene avvisata: bambini restano fuori da scuola per un’ora, genitori protestano

La maestra è in malattia e la supplente non viene avvisata: bambini...

Tutto è accaduto ieri mattina, alla scuola dell’infanzia di Santa Barbara di Chieti. A causa di un disguido un nutrito gruppo di bambini, circa 15, come riporta Il Messaggero, è rimasto fuori dall’istituto scolastico, senza potervi accedere. Il motivo? Tutto è da ricondurre all’assenza della maestra causa malattia. A quanto pare questa non è stata subito sostituita da una supplente.

Nessuno, a quanto pare, aveva avvisato la supplente, che è così arrivata in ritardo rispetto all’orario di ingresso. I genitori hanno quindi accompagnato i loro figli e poi, con disagi di vario tipo, sono stati costretti ad attendere per molto tempo fuori dai cancelli della scuola per vederli entrare come ogni giorno, vista l’assenza della docente.

L’ira dei genitori

“Nessuno ci aveva avvisati. I nostri figli sono stati lasciati fuori in una mattinata particolarmente fredda perché la maestra era in malattia e la sostituta non era stata prontamente avvisata. La segreteria, da noi contattata telefonicamente, ci ha detto di non chiamare per non intasare le linee. Fortunatamente la bidella è stata poi autorizzata e ha preso in mano la situazione consentendo ai bambini di entrare per non lasciarli al freddo. Spero vengano presi provvedimenti”, ha spiegato un papà.

I genitori hanno aspramente criticato la scuola, che non li ha avvisati prima del disservizio. Una collaboratrice scolastica ha poi scelto di assumersi la responsabilità di far entrare gli alunni e di sorvegliarli fino all’arrivo della supplente.

Il consigliere comunale Roberto Miscia (FdI), a cui è stato segnalato il fatto, predisporrà un’interrogazione, così come ha affermato in un post su Facebook: “Mi è stato riferito che ieri, ad oltre 15 bambini accompagnati a scuola dai genitori al regolare orario, è stato impedito l’ingresso con conseguente attesa all’esterno per oltre un’ora al freddo. Vorrei sapere se il sindaco è a conoscenza di quanto accaduto e, se sì, quali azioni intende promuovere affinché episodi simili non si verifichino nuovamente”, ha scritto.

La dirigente scolastica, Simona Di Salvatore, è stata informata del tutto telefonicamente, in quanto non era presente al momento dei fatti perché fuori per un gemellaggio. “Sono stata informata tardi. So che c’è stato un problema con l’insegnante che doveva prendere servizio alle 8, ma ha avuto un problema. Comunque sto avviando un’istruttoria per valutare quanto accaduto ed eventuali profili di responsabilità soprattutto in relazione alla sicurezza. Mi consta che la collaboratrice di segreteria si è attivata subito ma nella congiuntura sfavorevole, bisogna considerare i tempi tecnici. Mi scuso comunque con le famiglie e sono certa che un episodio del genere non si verificherà più”, queste le sue parole.