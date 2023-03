La primavera delle lingue: iniziative in tante regioni a cura dell’Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere

La primavera delle lingue: iniziative in tante regioni a cura dell’Associazione Nazionale...

In occasione del 21 marzo 2023, primo giorno di primavera, l’ANILS – Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere – organizza una serie di eventi in presenza a livello locale sotto il denominatore comune “La primavera delle lingue”, un percorso ricco di sollecitazioni, che offrirà ai docenti dell’area linguistica e non solo spunti di riflessione e risorse didattiche.

Gli incontri sono realizzati in collaborazione con Enti e associazioni locali e nazionali tra cui Trinity, Loescher, Educo e Intercultura.

Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno in presenza.

I temi

Tanti i temi affrontati, con l’intervento di numerosi esperti del settore della didattica delle lingue straniere e lingue seconde, tra questi: dai laboratori per la produzione e l’uso di materiali autentici (sezione di Pescara) all’”italiano vien…narrando, l’insegnamento delle lingue e contesti formativi tra Scuola e Università” (sezione di Bari), alla letteratura parlando di Proust (sezione di Firenze) per arrivare al digitale al suo contributo nella didattica (sezione della Liguria). Si parlerà anche di CLIL, con focus sulla scuola primaria tra tecnologia e futuro e il PCTO (sezioni di Napoli e Salerno e sezione della Sicilia), di inclusione (sezione di Padova), di mediazione linguistica (sezione di Milano), di soft skills (sezione del Piemonte). La voce agli studenti attraverso la video analisi (sezione di Rovigo) sarà un altro tema nell’ambito della Primavera delle Lingue e la relazione positiva (sezione del Friuli) nella classe di lingua sarà un ulteriore argomento posto all’attenzione dei docenti di lingue. Protagonista di “Botta e risposta” sarà Paolo Balboni a cura della sezione di Venezia.

Per avere il programma completo si può consultare il sito http://www.anils.it/wp/2023/03/01/la-primavera-delle-lingue-anils-2023-1edizione/ in costante aggiornamento, dove si potrà anche scoprire la sede dove si svolgeranno gli eventi e l’orario e ci si potrà iscrivere online.