La Regina Elisabetta è morta, addio alla sovrana che ha regnato più a lungo nella storia britannica

Un pezzo di storia se ne va: la Regina Elisabetta è morta. La sovrana del Regno Unito è scomparsa all’età di 96 anni, compiuto lo scorso 21 aprile. Sul trono dal 1952, in seguito alla morte del padre Giorgio VI, la sovrana ha regnato per ben 70 anni, diventando la sovrana più longeva del Regno Unito.

Il suo regno ha visto 15 primi ministri del Regno Unito. Per la sua durata, il regno di Elisabetta II è al 2º posto nella classifica dei regni più lunghi della storia, dietro solo al regno del Re Sole, Luigi XIV di Francia; è anche il Capo di Stato in carica da più tempo, dopo la morte di Rama IX di Thailandia.

Le condizioni della Regina, già precarie da alcuni mesi, si sono aggravate nella mattinata di oggi, 8 settembre 2022, data destinata a rimanere nella storia. La sovrana è stata raggiunta, una volta reso noto il suo stato di salute, dai figli e dai nipoti, raccolti nella residenza di Balmoral, in Scozia.

L’Operazione “London Bridge” (o Unicorn)

È stata così subito messa in atto la cosiddetta operazione “Unicorn”, questo il nome del protocollo su cui si sono basate le operazioni necessarie a gestire un evento di tale portata al posto dell’Operazione “London Bridge“, protocollo previsto in caso di morte della sovrana in Scozia, com’è appunto avvenuto.

Tra le misure previste, l’interruzione dei programmi della BBC e del cambio della guardia a Buckingham Palace. La notizia era già nell’aria da alcune ore, prima che è stata diffusa la notizia ufficiale.

Proprio due giorni fa la Regina ha incontrato la nuova Prima Ministra del Regno Unito Liz Truss, che dovrà gestire la difficile situazione conseguente alla morte di Elisabetta II appena insediata.