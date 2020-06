La scuola arriva in chiesa: si farà lezione dove prima si diceva messa

La scuola arriva in chiesa: si farà lezione dove prima si diceva...

25 bambini faranno lezione in una chiesa. Questo è quello che accadrà all’istituto paritario cattolico “La Salle Aventino Pio IX”.

Così come segnala il Corriere della Sera, per ovviare ai problemi logistici scaturiti dalle nuove disposizioni, si è ripensato di gestire i nuovi spazi per aumentare al massimo la capienza delle aule.

Così si farà lezione anche laddove, prima, si diceva messa. I banchi sono già stati sistemati e, per il momento, tra la cattedra e la lavagna resta il crocifisso. Mentre in un’altra stanza, proprio lì di fianco ma più piccolina, è stata allestita la nuova cappella.