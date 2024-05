Raccolta prova Tfa sostegno 2024: esercitazioni con i test degli anni passati

Mancano ormai pochi giorni per l’inizio delle prove preselettive del IX ciclo del Tfa sostegno.

Ecco le date

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 7, 8, 9, 10 maggio 2024 nelle modalità di seguito indicate:

mattina del 7 maggio 2024 prove scuola dell’infanzia;

mattina del 8 maggio 2024 prove scuola primaria;

mattina del 9 maggio 2024 prove scuola secondaria I grado;

mattina del 10 maggio 2024 prove scuola secondaria II grado.

I corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2025.

Per permettere ai candidati di esercitarsi, abbiamo raccolto alcune prove preselettive degli ultimi cicli, di diverse università, che sono scaricabili dall’elenco sottostante.

Tfa Sostegno, i corsi di preparazione alla preselettiva

La Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal Mim, propone i seguenti corsi online di preparazione alla prova di accesso al corso di specializzazione sostegno:

Come affrontare i quesiti di comprensione del testo della prova di accesso, a cura di Giovanni Morello