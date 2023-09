La scuola della Costituzione, il 6 ottobre importante convegno nazionale a Roma

Proseguono le iniziative delle associazioni professionali e dei sindacati confederali della scuola (Cgil, Cisl e Uil) a sostegno della “scuola della costituzione”.

Il prossimo intervento pubblico è previsto per il 6 ottobre (orario 10-13) presso il liceo “Vittoria Colonna” di Roma.

Interveranno Valentina Chinnici (CIDI), Anna D’Auria (MCE), Dario Missaglia (PROTEO FARE SAPERE), Albertina Soliani (Istituto Alcide Cervi), Luigina Mortari (Università di Verona).

Saranno presenti anche i tre segretari generali dei sindacati del comparto scuola Giovanna Fracassi (FLC-CGIL), Ivana Barbacci (CISL Scuola) e Giuseppe D’Aprile (UIL Scuola).

Secondo le organizzazioni che promuovono l’evento è necessaria una profonda riflessione da parte di tutte le componenti scolastiche (docenti, famiglie, studenti, …) per far sì che la scuola assolva in pieno alla sua funzione di promozione sociale secondo quando previsto dalla nostra Costituzione.