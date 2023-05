La scuola elementare frequentata da Del Piero diventerà un liceo sportivo

È stata la scuola elementare frequentata dal campione della Juventus e della Nazionale Alessandro Del Piero. In disuso e abbandonata da diversi anni, tornerà ad essere attiva sul territorio nel giro di pochi mesi. Come riporta la Tribuna di Treviso, il Dante International College si è aggiudicato il bando per la concessione per nove anni dell’edificio che si trova in Borgo Saccon, nel comune di San Vendemiano.

L’istituto si occuperà dei lavori di ristrutturazione per rendere utilizzabile l’edificio a partire da settembre. L’obiettivo è terminare i lavori entro fine luglio, la struttura comunque sarà mantenuta ed ospiterà un centinaio di ragazzi che frequentano l’istituto paritario situato in un’altra location, a Serravalle.

Ci saranno diverse aule, laboratori, spazi per gli alunni. L’istituto infatti ha due indirizzi al suo interno: il liceo sportivo e il liceo scientifico digital business creativity.

L’offerta scolastica sarà potenziata proprio riguardo il liceo sportivo in un comune e in una scuola resi celebri da uno dei calciatori italiani più famosi.