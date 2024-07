Euro 2024, il 16enne Lamine Yamal porta la Spagna in finale: “Seguo le lezioni online in ritiro, spero che i docenti abbiano pietà”

La partita tra Spagna e Francia, disputata ieri, 9 luglio, si è conclusa con una vittoria della Spagna per 2-1, permettendo agli iberici di accedere alla finale di Euro 2024. Il primo gol degli spagnoli è stato segnato da Lamine Yamal, 17 anni il prossimo 13 luglio.

“Spero che i professori abbiano pietà e non mi interroghino”

Il giovane, giocatore del Barcellona, è davvero un fenomeno e colpisce ovviamente per la sua giovane età. Ovviamente il ragazzo è ancora immerso negli impegni scolastici, e sta cercando di conciliare tutto ciò con la carriera da campione.

“Ho dovuto portare i compiti di scuola da fare visto che sono al 4° anno” ha ammesso candidamente, come riporta Fanpage. “Poi sto seguendo anche le lezioni via web, spero che i professori abbiano pietà e non mi interroghino…. Non siamo qui per una vacanza, vogliamo fare la storia”.

Chi è Lamine Yamal

A 16 anni e 38 giorni Yamal ha esordito da titolare nella Liga diventando il giocatore più giovane a farlo nella massima competizione iberica, nel 21° secolo.

Nato a Barcellona da padre marocchino e madre guineana, già dall’età di 5 anni è entrato a far parte della Masia, il settore giovanile del Barcellona, da dove ha bruciato ogni tappa arrivando subito in prima squadra. Numeri da predestinato per Lamine Yamal che ha anticipato anche la convocazione con la Nazionale spagnola con cui ha esordito nel settembre 2023, a poco più di 16 anni e andando subito a rete.