“La scuola ha ancora un senso? Come Achille e la tartaruga, sembra che noi rincorriamo i ragazzi”. La giornalista Borelli e la provocazione a Valditara

Nella storica trasmissione Rai, Porta a Porta, condotta da Bruno Vespa, nella puntata di mercoledì 5 aprile si è parlato ampiamente di scuola, alla presenza di alcuni docenti e giornalisti e del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

La giornalista Concita Borelli lancia una provocazione: “La scuola ha ancora un senso? Non significa levare importanza o autorevolezza alla scuola, però se i ragazzi reagiscono così, non è perché siano più cattivi rispetto a noi che ai nostri tempi avevamo un timore reverenziale nei confronti dei docenti. I ragazzi oggi riconoscono altri modelli, altre autorevolezze e altre autorità. Non è il caso di ripensare? Io ci credo molto a questo modello del docente tutor, ma mi sembra un po’ Achille e la tartaruga, il ragazzo non ce la fa, noi lo rincorriamo. E se noi inserissimo a scuola l’argomento social, web, la didattica a distanza? I ragazzi seguono. Molti liceali seguono sul web lezioni di professori universitari e si incantano. Non è il caso che la scuola cambi?”

Valditara risponde: “Io credo che non dobbiamo mai dimenticare il rapporto con il libro, con la carta e il confronto con l’autore. Io sono d’accordo nell’educare i ragazzi alla cittadinanza digitale. Noi investiamo ben 2 miliardi e 100 milioni di euro in questo. Ma dobbiamo essere molto equilibrati: un conto è la lezione a distanza, sarebbe bello poter collegare un luminare di Harward con una lezione di fisica all’interno di un nostro liceo scientifico, e questa è la vera sfida che noi dobbiamo saper raccogliere. Un altro, invece, è il ripercorrere l’esempio della didattica a distanza che ha impedito la socializzazione. C’è stato un gap molto profondo segnato dal Covid, dall’isolamento, dalla DaD in cui alcuni studenti spegnavano la webcam e facevano altro”.

Valditara a Porta a Porta: “Chi picchia un docente o un dirigente crea un danno allo Stato. Chiederemo i danni d’immagine”

Valditara: “Noi abbiamo lanciato due iniziative. La prima è quella di mettere a disposizione l’avvocatura dello Stato a favore del personale della scuola aggredito. Io credo che non sia giusto che un docente, un dirigente venga lasciato solo, è invece corretto che lo Stato fornisca assistenza legale. Un’altra iniziativa, ancora più forte, è quella di costituirci parte civile nei confronti degli aggressori dei docenti, chiedendo i danni d’immagine. Ritengo che chi picchia un docente o un dirigente crea un danno allo Stato”.