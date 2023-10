La scuola privata del principe: costi e benefici

Che scuola frequenterà George, il figlio del futuro re d’Inghilterra, William, e di Kate Middleton? Non pare esserci dubbio: George frequenterà Eton, il college dove si sono formati suo padre William, lo zio Harry e molti altri personaggi di spicco della nobiltà e dell’alta borghesia britannici come Boris Johnson o David Cameron.

Sembra inoltre che nel frattempo il principino stia studiando per gli esami di ammissione alla prestigiosa scuola, scrive Fanpage, per la quale, tramite un test ISEB, sono previste domande di inglese, matematica e ragionamento verbale e non verbale che dovrebbe dare una prima visione delle attitudini del bambino.

Sarebbe infine previsto un altro esame che si svolgerà direttamente nell’istituto, mentre le materie oggetto di studio sono varie, e spaziano dal campo umanistico a quello scientifico e classico:matematica, biologia, chimica, fisica, informatica, latino, greco, storia, geografia, storia dell’arte, economia, lingue straniere moderne.

Tuttavia la domanda principale, considerato che i test di ammissione possono essere una faccenda normale, è un’altra: quanto costa frequentare questa scuola?

L’Eton College, fondato nel 1440 da Enrico VI e dunque uno dei più antichi luoghi di istruzione dell’Inghilterra, sarebbe l’equivalente della nostra scuola di istruzione secondaria di secondo grado nella quale si entra all’età circa di 13 anni, anche se le iscrizioni iniziano qualche anno prima. Eton è un collegio completo, nel senso che gli studenti, fra i 13 e i 18 anni di età, vi soggiornano a tempo pieno, notte e giorno.

Da qui forse la giustificazione dei costi, che appaiono rilevanti.

Infatti la retta annuale è pari a 45.000 euro, esclusi gli extra.

Non sappiamo quanto siamo pagati i docenti, né come vengano arruolati: di sicuro, pensiamo, non faranno scioperi per aumenti salariali.