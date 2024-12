La scuola pubblica ai margini nella legge di bilancio 2025

In queste ore si approva al Senato la Manovra 2025. Una manovra che vede all’angolo la scuola pubblica. Altre sembrano essere le priorità del Governo e ciò che viene destinato alla formazione dei nostri giovani sembra più il risultato di un atto dovuto che della volontà di sostenere l’istruzione di tutti i cittadini.



C’è un significativo incremento del numero dei docenti di sostegno, un intervento necessario ma limitato al solo anno 2025/2026. Le altre iniziative sembrano invece destinate a rimanere sulla carta o essere attuate in maniera poco incisiva. Come sempre molto verrà calato dall’alto sui Consigli di Classe già oberati di lavoro.



Particolare impegno invece, il Governo mette per sostenere le scuole paritarie e la filiera tecnologico-professionale. Un Governo che punta sul 4+2 che, di fatto, oltre a comportare la riduzione degli anni di scuola superiore e sembra voler orientare ed essere orientato più alle esigenze delle aziende private che alla formazione culturale dei nostri giovani.



La carta docente viene estesa ai docenti precari con incarico annuale, ma, di fatto, ad invarianza di spesa ed è facile prevedere, anche in questo caso, che nei prossimi anni verrà depotenziata depotenziando così la formazione dei docenti.

Intanto il ministro Valditara preannuncia una stretta sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici. Staremo a vedere.



Per noi socialisti la vera riforma dovrebbe innanzitutto puntare ad una radicale riforma del sistema di reclutamento e formazione dei docenti. Un sistema che punti più sulle conoscenze e sulla didattica e meno sulla formazione generalista degli aspiranti docenti.

Per noi socialisti, la Manovra non offre l’ampio respiro che sarebbe necessario per rendere efficace l’istruzione statale. Si tratta, a nostro parere, di una manovra ispirata da improcrastinabili necessità e dalla volontà politica di sostenere l’iniziativa dei privati invece che l’azione dello Stato.

Enzo Maraio, Segretario nazionale PSI

Luca Fantò, Responsabile scuola PSI