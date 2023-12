La sicurezza sul lavoro inizia dalla scuola: il Ministero del Lavoro lancia un contest creativo aperto agli studenti

Un’opportunità da non perdere per formare i cittadini del domani: la sicurezza sul lavoro è un tema importante che il concorso “Salute e sicurezza… insieme!” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali porta tra i banchi di scuola. Scopri come partecipare con il tuo istituto!

La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro iniziano dai… banchi di scuola. Infatti è proprio nel luogo in cui giovani si formano preparandosi ad affrontare la vita che si può e si deve intervenire per costruire la cultura della prevenzione come vero e proprio valore. Non è un caso, infatti, che per gli studenti impegnati nelle esperienze formative nei PCTO, siano previste alcune ore di formazione generale dedicate proprio alla sicurezza sul lavoro.

Per aiutare i docenti a portare tra i banchi la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, scende in campo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un concorso nazionale di idee: “Salute e sicurezza… insieme! – La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”.

Le scuole che presenteranno i migliori elaborati potranno partecipare all’evento di premiazione alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Se sei un insegnante e stai cercando un modo coinvolgente per affrontare il tema della sicurezza sul lavoro con i tuoi alunni, o per integrare lo studio della tua materia – o dell’educazione civica – in maniera stimolante, cogli questa occasione per i tuoi alunni: il contest è rivolto a tutte le scuole secondarie di secondo grado e ai corsi di istruzione e formazione professionale.

Sicurezza sul lavoro: le idee degli studenti per la sensibilizzazione sulla prevenzione degli infortuni

I corsi sulla sicurezza in ambito lavorativo, obbligatori prima di qualsiasi progetto di PCTO, possono dare utili nozioni sui possibili rischi per la propria salute e su come evitarli. Ma ogni docente sa bene che affrontare un tema con creatività è il metodo più efficace perché gli studenti si appassionino ad esso. Imparando anche meglio e più velocemente.

Lo scopo del concorso è questo: valorizzare l’espressione degli studenti e dar vita insieme a loro una comunicazione efficace per diffondere la cultura della prevenzione dagli infortuni nei luoghi di lavoro.

Infatti, chi meglio di uno studente può trovare le chiavi giuste per sensibilizzare un coetaneo? Questi lavori potrebbero costituire lo spunto per elaborare nuove strategie e modalità di comunicazione e informazione per far sì che i valori della sicurezza vengano condivisi da più persone possibile.

Come fare, allora, per partecipare con la propria scuola? Basterà elaborare un progetto che tratti i temi del lavoro e della sicurezza come prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Gli studenti saranno totalmente liberi di scegliere la forma in cui proporre la loro idea: da un cortometraggio a un disegno, da un fumetto a una canzone, eccetera.

Ciascun istituto potrà presentare un solo lavoro che rispetti le indicazioni contenute nel bando (qui per consultare il documento completo):

Caratteri in numero massimo di 4.500 per elaborato scritto;

Durata massima di 3 (tre) minuti per elaborato audiovisivo o video. Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive);

Didascalie di accompagnamento alle fotografie;

Numero massimo di 10 vignette per i fumetti.

Le buone idee nascono chiaramente da un terreno fertile: per preparare la strada, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha elaborato un kit didattico per supportare i docenti nell’elaborazione di proposte didattiche sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il kit è disponibile cliccando qui.

Cerimonia di premiazione per i tre progetti migliori: ci sarà anche il Ministro del Lavoro

Le scuole che avranno messo a punto le proposte migliori avranno la possibilità di presentarle direttamente al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in una giornata significativaper questa tematica. La cerimonia di premiazione avrà luogo in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2024 e coinvolgerà i tre progetti vincitori. A stabilire il podio dei primi classificati sarà una Commissione costituita da membri del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che sceglierà in base alla coerenza con il tema, alla creatività degli elaborati e alla capacità di veicolare il messaggio dell’importanza della prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come inviare l’elaborato: istruzioni e scadenze

La creazione dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2024, a mezzo pec, all’indirizzo [email protected], avente per oggetto “Bando di concorso Salute e sicurezza… Insieme! + nome Istituto scolastico”.

In alternativa, i materiali realizzati potranno essere trasmessi in formato cartaceo e indirizzati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, all’indirizzo Via di S. Nicola da Tolentino, 1 – 00187 Roma.

Insieme all’elaborato bisognerà compilare e inviare questi documenti:

Allegato A – “Scheda di presentazione elaborati”

Allegato B – “Dichiarazione liberatoria dei soggetti rappresentati”

Allegato C – “Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del regolamento/bando”.

Per non perderti proprio nulla, segui tutti gli sviluppi del concorso sui social tramite l’hashtag #SicurezzaInsieme.

