La storia della matematica in classe: convegno a Urbino, un’opportunità per i docenti Stem

La storia della matematica in classe: convegno a Urbino, un’opportunità per i...

Un convegno a Urbino sulla storia della matematica con alcuni dei più illustri esperti italiani in materia: un’occasione da non perdere per docenti e interessati. ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI AL CONVEGNO

Sono aperte le iscrizioni al Convegno in presenza La storia della Matematica in classe, che si terrà a Urbino nei giorni di 31 marzo, 1 e 2 aprile 2023. Con il Convegno di primavera riprende il ciclo di incontri del PRISTEM dedicati alla storia della matematica e alle sue intersezioni con la didattica, rivolto ai docenti di matematica di ogni ordine e grado. Il Convegno è organizzato dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi e da Mateinitaly con il patrocinio dell’Università di Urbino e la collaborazione di Sanoma Italia.

SCARICA IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Il Convegno “La storia della Matematica in classe” intende approfondire i motivi per cui è quanto mai opportuno da un punto di vista didattico presentare agli allievi spunti e riflessioni di carattere storico e nel contempo offrirà materiale da utilizzare direttamente in classe nei vari anni del percorso scolastico. Lo farà attraverso relazioni tenute da autorevoli studiosi che illustreranno lo sviluppo storico d’insieme di determinati periodi e l’attività scientifica e la personalità di matematici particolarmente significativi. I loro interventi spazieranno dalla rivoluzione scientifica del Seicento a quella informatica degli ultimi decenni, dando così alcune risposte agli interrogativi su quei rapporti tra ricerca di base e applicazioni che appaiono eccessivamente semplificati nelle analisi di chi trascura proprio lo sviluppo storico della matematica.

L’incontro di Urbino sarà aperto dalla relazione del prof. Patrizio Bianchi (ministro dell’Istruzione nel governo Draghi, 2021-2022) sui rapporti tra educazione e sviluppo e le condizioni per assicurarne la realizzazione in condizioni di uguaglianza. Una specifica attenzione sarà dedicata alle scuole primarie e secondarie di I grado, con lo sdoppiamento del Convegno in due sessioni parallele nella giornata di sabato 1 aprile.

Ci sarà spazio anche per comunicazioni più brevi, di 15 minuti, affidate agli iscritti al Convegno che intendono trattare un determinato tema e sottoporranno la loro proposta al Comitato scientifico e organizzatore del Convegno formato dai proff. Gian Italo Bischi, Jacopo De Tullio, Simonetta Di Sieno e Angelo Guerraggio. In questo senso, l’incontro di Urbino rappresenterà anche la prima tappa di un percorso che potrebbe portare alla stesura, da parte degli autori delle comunicazioni e di altri colleghi interessati al progetto, di contributi storici pensati per la scuola e alla loro raccolta in una forma e con modalità tali da poter essere utilizzati in classe.

Non solo formazione

Non mancheranno infine momenti di “intersezione” con il territorio che ospita il Convegno e di intrattenimento con altre forme culturali, con la visita al Palazzo Ducale di Urbino (introdotta da una presentazione che ricorderà i rapporti tra scienza e arte nel periodo d’oro della città) e lo spettacolo teatrale “Io e Pirandello”, monologo autobiografico di Sebastiano Lo Monaco che ripercorrerà la sua storia attraverso Pirandello e i suoi personaggi.

Il convegno

Su questi argomenti il convegno La storia della matematica in classe, organizzato dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi e da Mateinitaly con il patrocinio dell’Università di Urbino e la collaborazione di Sanoma Italia, per un totale di 20 ore di formazione in presenza nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile, con relatori Anna Asti, Silvia Benvenuti, l’ex ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, Gian Italo Bischi, Alessia Brunetta, Paolo Caressa, Simonetta Di Sieno, Marisa Enea, Vincenzo Fano, Angelo Guerraggio, Giovanna Guidone, Raffaella Marotti, Linda Pagli e Carlo Petronio.

Le iscrizioni sono aperte fino al 25 marzo

