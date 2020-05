I percorsi di DAD prevedono anche momenti valutativi. Quale valutazione è possibile?

Partendo dalle indicazioni ministeriali legate all’emergenza Covid-19, dopo aver richiamato i concetti base di valutazione a scuola e quanto prevedono i testi di legge, si illustra quali sono le possibilità per valutare nei percorsi in e-learning, in quali errori non cadere per poter avere dei riscontri realmente spendibili per la valutazione degli studenti alla fine dell’anno scolastico, come e cosa valutare.

Formatrice: Maddalena Albano, Dirigente Scolastica, già docente esperta di didattica digitale.

Destinatari: Docenti della Scuola Primaria e Secondaria; Dirigenti Scolastici.

La valutazione nella didattica a distanza (GUARDA IL VIDEO)

Ricordiamo che Editrice La Scuola e SEI offrono, inoltre agli insegnanti numerosi webinar di formazione, sempre gratuiti, con rilascio di attestato, consultabili alla sezione FORMAZIONE dei siti.

I webinar trattano discipline specifiche o, più in generale, i temi della didattica a distanza condividendo spunti, aggiornamenti e consigli pratici.