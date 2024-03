La vicenda della Olivetti, in una grande iniziativa promossa da studenti e docenti di un liceo di Ivrea

Per il secondo anno il liceo “Gramsci” di Ivrea propone al territorio una iniziativa promossa da docenti e studenti tesa a far conoscere soprattutto ai più giovani la straordinaria esperienza sociale, culturale e umana di Adriano Olivetti e della sua azienda.

Per un’intera settimana la scuola sarà impegnata nella organizzazione di decine di eventi.

Si parte martedì 19 marzo con un incontro sul tema “L’Asilo Olivetti, un laboratorio per l’educazione”.

Nel 1939, per accogliere i figli dei dipendenti, Adriano Olivetti fece costruire un “asilo” secondo criteri architettonici e ambientali assolutamente innovativi e per organizzare le attività didattiche ed educative chiamò pedagogisti e psicologi di fama nazionale.

Ancora oggi l’edificio viene visitato da esperti e studiosi di tutta Europa.

Il giorno successivo si parlerà della “educazione alla persona”, tema che fu particolarmente caro ad Olivetti che nella sua biblioteca personale disponeva di un gran numero di volumi di filosofia, sociologia e pedagogia.

L’”idea di Europa” sarà il tema di giovedì 21, mentre il venerdì 22 si parlerà di “Progettare la Comunità” (Movimento di Comunità era anche il nome del movimento politico che Olivetti fondò alla fine degli anni 40).



Ma il programma prevede anche molto altro e consentirà a tutti gli interessati di sapere qualcosa di più di una delle più incredibili vicende della storia industriale e culturale del nostro Paese.